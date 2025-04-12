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狂拉千點 台股上演V型反轉 國安基金進場點火權值股

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

美股四大指數收黑，衝擊昨（11）日台股開低227點，盤中一度大跌581點，不過隨國安基金進場點火權值族群，加上外資回頭大買台積電，多頭軍心大振，指數終場大漲528點收19,528點，成交量衝高到逾5,271億元，價漲量增，指數高低差1,110點，頗有V型反轉態勢。

台股昨天開低走高，法人大買權值股，帶動指數強勢上漲連二紅，昨天盤面個股漲多於跌，族群中以重電能源、AI、貨櫃航運、航空等表現強勢。十檔千金股漲多跌少，僅世芯-KY（3661）、 祥碩、嘉澤收黑，力旺、川湖亮燈漲停最強勢，力旺並超車世芯-KY成為新股后。

台股觀盤重點
台股觀盤重點

根據盤後資料交叉比對分析，昨日台股大拉千餘點主要買盤，大體以國安基金及外資認錯回補買盤為主。其中國安基金透過台銀證券點火包括鴻海、廣達、中信金、國泰金等權值股，以及華碩、瑞昱、緯穎等指標股；外資如高盛、摩根大通、花旗、瑞銀、麥格理等證券則力拱台積電，台股在多點開花下由跌轉漲。

法人分析，台股因有國安基金、融資大減、企業陸續宣布實施庫藏股、3月營收表現亮眼、出口表現佳等五大利多支撐，吸引資金回籠。

除電子權值股轉強，因川普宣布除大陸外對等關稅暫緩90天實施，可望掀起一波搶運潮，昨天貨櫃三雄長榮、陽明、萬海表態強攻漲停；航空雙雄長榮航亮燈漲停，華航大漲逾9%，推升上市航運類股指數大漲7.3%。

籌碼面部分，三大法人共計買超317.9億元。其中外資在連三賣後，昨天轉為買超305.1億元，投信買超98.4億元，自營商賣超85.5億元。八大公股行庫在行情大漲後，小幅賣超11.3億元。

凱基投顧表示，本周台股經歷雲霄飛車般走勢，在前一日量縮強彈、昨天擴量震盪續攻，已收復19,064點到19,232點間跳空缺口，短多格局或可期待。綜合永豐投顧總經理李學詩、投信台股研究團隊看法，短期內股市仍將持續震盪。

台股 關稅

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