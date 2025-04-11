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證交所修訂相關規章 減輕上市公司申報作業及與國際接軌

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

為與國際接軌、減輕上市公司申報作業並兼顧資訊揭露品質，臺灣證券交易所日前修正「對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法」等規章，並自公告日起實施。

證交所表示，規章修正重點包括減輕上市公司申報作業及頻率，暨與國際接軌，修正「資訊申報作業辦法」，刪除上市公司申報「財務資料」、「最大可買回自己公司股數及金額等資訊」及「公司治理規章及異動資訊」，暨放寬「獨立董事資訊暨全體董事出席董事會與進修情形」、「產業分類基本資料」及「功能性委員會運作情形」等之申報頻率。

另為配合股東會議案資訊標準化及英文化推動，增列於公告候選人名單時，得自願揭露候選人英文姓名資訊。

提升資訊透明度，增進上市公司公告自結損益資訊之意願，證交所就已公告自結損益的公司，辦理通過財報或年度自結財務資訊的董事會召集通知時，得豁免適用發布重大訊息作業。

為明確重大訊息說明記者會的適用情況，上市公司如連續三個月公告的營收為零或負數，得排除召開重大訊息說明記者會，爰修正「重大訊息處理程序」。

證交所為與國際市場接軌，強化國內上市公司與投資人的溝通暨兼顧市場穩定性，修正「財務預測之認定標準」，就大型績優且著重公司治理的上市公司，增列得於法說會中說明中長期展望，得不適用應公開完整式財務預測的條件。

上市公司 證交所

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