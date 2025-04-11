全體上市公司3月營收3.87兆元 年增19.1%

臺灣證券交易所統計，全體上市公司3月營收總計3兆8,726億元，年增19.1%，營收成長、衰退公司分別為660家、379家。累計第1季營收10兆7,823億元，年增17.52%，營收成長、衰退公司各為679家、360家。

證交所表示，上市公司基本面穩健，展現營運成長動能，面對金融市場波動，透過執行庫藏股，能靈活調整資本結構，亦可回應市場對公司價值的低估。

近期美國關稅措施造成市場波動，已有多家公司積極啟動庫藏股計畫，若上市公司董事會決議通過買回庫藏股，買回目的為轉讓給員工，且執行比率較佳者，證交所將視執行情形，提報公司治理評鑑暨諮詢委員會討論通過後予以額外加分。

此外，亦可強化市場對企業長期價值認同，同時創造公司、員工與股東三贏的正向循環。

證交所分析， 3月營收成長較大產業中，電腦及週邊設備業受惠AI 伺服器需求、生技醫療業因併購國外藥廠及受惠競品全球缺藥效應、半導體業拜AI需求熱絡等。

3月營收衰退較大產業中，金融保險業因金融市場波動、其他業因依承接工程進度認列收入及個別公司調整產品、汽車工業因中國車市競爭及國產自製率新制影響銷量。

第1季營收表現來看，成長較大產業中，綠能環保業因承接工程案件依進度認列收入、電腦及週邊設備業受惠AI伺服器需求、半導體業受惠AI需求。

營收衰退較大產業中，貿易百貨業因個別公司認列投資利益減少、其他業因依承接工程進度認列收入及個別公司調整產品、鋼鐵工業受終端需求疲弱影響。