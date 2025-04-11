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PCB 族群買庫藏股再加1家 台虹14日啟動庫藏股

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

美國總統川普拋出關稅戰震撼市場信心，台股連續重挫PCB族群股價也跌不停，公司派陸續宣布護盤自救。軟性銅箔基板龍頭廠商台虹（8039）11日也宣布，14日將啟動買回萬張庫藏股用於轉讓股份予員工。

日前PCB大廠燿華（2367）以及PCB上游玻纖一貫廠富喬（1815）、定穎投控（3715）率先開第一槍護盤後。昨鑽針廠商尖點（8021）、邑昇（5291）跟進啟動庫藏股，今日台虹也宣布庫藏股，合計已有6家執行或預定執行庫藏股。

台虹說明，買回股份目的為轉讓股份予員工，預定買回之期間:114/04/14~114/06/13，預定買回之數量一萬張，買回區間價格(元):28.00~50.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回，預定買回股份占公司已發行股份總數之比率3.9%。

台虹 庫藏股

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