就市論勢／半導體、AI 伺服器 搶鏡

盤勢分析

美國川普關稅政策反覆，以及市場對相關政策不確定性可能引發對經濟前景帶來的潛在影響，市場觀望氣氛濃厚，台股近期走勢震盪。

儘管昨（11）日台股一早受到美股前一個交易日大跌影響拖累，一度下跌近600點，隨後跌幅收斂，盤中由黑翻紅，重要權值股發揮撐盤要角，指數重返萬九大關，終場漲528點，收在19,528點。成交量放大至5,250億元。

川普宣布4月9日起實行對等關稅，全球經濟引發擔憂，可能陷入如2020年新冠疫情封城時的供需急凍情況，衝擊全球市場；台股不但近一周跌幅創近期單周最大，融資餘額減少幅度也創下新高。

政策面發展情勢存在高度不確定性，就在政策生效前一刻，川普對等關稅政策髮夾彎，部分國家降至10％，為期90天；除中國大陸外，台商重要生產基地台灣、越南、泰國、柬埔寨、印度、印尼等名列其中，暫時緩和市場焦慮情緒。

川普對等關稅政策大轉彎，不僅提供產業與市場喘息空間，預期廠商將急於善用這90天拉貨，有助未來90天催出更多出口訂單，台股第2季營收表現亦有望高度受惠此一情勢轉變。

投資建議

面對接下來市場可能面臨的變數與影響，就要看和美國談判進度和結果而定。由於有三個月豁免期維持和全球多數國家一樣的10%稅率，重點的半導體目前還是免稅，同時AI伺服器產品仍然受惠美加墨協議零關稅保護，只要未來談判進度順利，市場可能可以免去最壞狀況。

產業面來看，目前宣布的關稅政策不包括半導體，AI伺服器若為墨西哥製造，仍適用美墨加協定零關稅；但若在其他地區製造，仍面臨關稅議題。整體來看，蘋果供應鏈、筆電、手機、網通、顯卡及電子書等消費性產品可能影響較大。