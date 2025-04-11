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ETN趨勢導航／富邦蘋果反一N 周漲6%

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

美國對等關稅衝擊超乎預期，引發全球股市劇烈震盪，所幸川普大逆轉提出遞延上路，台股本周急殺後反彈，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，具有反向避險特色的富邦蘋果反一N（02001R）單周飆漲6.49%居冠。

台股本周出現史詩級崩跌走勢，最低殺至17,306點、近5年線後，才隨美股強勁反彈，統計集中市場單周跌1,769點或8.30%，櫃買市場周線跌32.44點或13.66%，兩市同步連三跌。

追蹤台股標的為主的25檔ETN中，有八檔打敗兩市大盤，其中僅富邦蘋果反一N上揚6.49%，脫穎而出，排名二、三的統一微波高息20N、元大金融配息N則分別下跌4.60%、7.12%。

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