聽新聞
0:00 / 0:00

一周熱門零股／八檔成交量突破千萬股

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

川普對等關稅衝擊全球股市，期間一度造成台積電（2330）等個股全面跌停，零股投資人逢低大舉進場掃貨，國泰永續高股息、台積電等單周零股成交突破3,000萬股，成交量破千萬股高達八檔。

市場專家指出，由於川普對等關稅風暴衝擊，本周初幾乎所有股票全面跌停，市場出現流動性危機，零股投資人反而積極進場逢低買進、特別是股價不斷破底的台積電、鴻海等大型權值股，以及高股息、市值型ETF，以台積電來說，單日甚至出現逾1萬張大量，雖隨川普暫緩大多數國家對等關稅並展開90天協商，多空進入另一個全新十字路口，但在指數震盪之際，逢低吸引零股投資人進場。

據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為國泰永續高股息、台積電、元大高股息、元大台灣50、群益台灣精選高息、富邦台50、鴻海、元大台灣高息低波、元大台灣50正2、台新金，十檔標的交易量從3,635萬至396萬股，較前一周量能暴增，其中交易量前八大檔，單周都突破1,000萬股。

零股市場未來焦點，法人圈多認為，仍在川普關稅政策上，對實體經濟的影響，都將影響美、台股走勢。

延伸閱讀

習近平反制川普關稅戰 德國呼籲美中協商

誰先拿起話筒？習近平槓川普125%關稅 陸方曾屬意他當中間人

美債賣壓湧現…川普關稅衝擊避風港 這國公債成新避險天堂

兄弟情決裂？馬斯克減少公開露面 川普：不需要他也能執政

相關新聞

狂拉千點 台股上演V型反轉 國安基金進場點火權值股

美股四大指數收黑，衝擊昨（11）日台股開低227點，盤中一度大跌581點，不過隨國安基金進場點火權值族群，加上外資回頭大...

就市論勢／半導體、AI 伺服器 搶鏡

美國川普關稅政策反覆，以及市場對相關政策不確定性可能引發對經濟前景帶來的潛在影響，市場觀望氣氛濃厚，台股近期走勢震盪。

一周熱門零股／八檔成交量突破千萬股

川普對等關稅衝擊全球股市，期間一度造成台積電（2330）等個股全面跌停，零股投資人逢低大舉進場掃貨，國泰永續高股息、台積...

ETN趨勢導航／富邦蘋果反一N 周漲6%

美國對等關稅衝擊超乎預期，引發全球股市劇烈震盪，所幸川普大逆轉提出遞延上路，台股本周急殺後反彈，追蹤台股標的為主的指數投...

中環處分廣達、華碩、台積電！吞下9,702多萬虧損 又買進台積

近期台股重挫，AI類股中標倒地，光碟片大廠中環（2323）11日連續公告處分廣達（2382）、華碩（2357）、台積電（...

台積電鴻海聯發科穩軍心 貢獻台股近300點扮信心指標

台積電、聯發科和鴻海3大權值股今天股價開低走高，市值合計增加新台幣9632億元，貢獻大盤近300點，帶動台股震盪走高，終...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。