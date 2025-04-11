一周熱門零股／八檔成交量突破千萬股

川普對等關稅衝擊全球股市，期間一度造成台積電（2330）等個股全面跌停，零股投資人逢低大舉進場掃貨，國泰永續高股息、台積電等單周零股成交突破3,000萬股，成交量破千萬股高達八檔。

市場專家指出，由於川普對等關稅風暴衝擊，本周初幾乎所有股票全面跌停，市場出現流動性危機，零股投資人反而積極進場逢低買進、特別是股價不斷破底的台積電、鴻海等大型權值股，以及高股息、市值型ETF，以台積電來說，單日甚至出現逾1萬張大量，雖隨川普暫緩大多數國家對等關稅並展開90天協商，多空進入另一個全新十字路口，但在指數震盪之際，逢低吸引零股投資人進場。

據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為國泰永續高股息、台積電、元大高股息、元大台灣50、群益台灣精選高息、富邦台50、鴻海、元大台灣高息低波、元大台灣50正2、台新金，十檔標的交易量從3,635萬至396萬股，較前一周量能暴增，其中交易量前八大檔，單周都突破1,000萬股。

零股市場未來焦點，法人圈多認為，仍在川普關稅政策上，對實體經濟的影響，都將影響美、台股走勢。