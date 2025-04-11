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提升永續資訊揭露品質 證交所發布「永續報告書模板及參考範例手冊」

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣證券交易所11日宣布，為提供非上市櫃公司參考GRI準則編製永續報告書，彙整ESG數位平台中輔助產製永續報告書內容，編著「永續報告書模板及參考範例手冊」，以利企業編製永續報告書時參考。

「永續報告書模板及參考範例手冊」相關內容已公告於「公司治理中心」網站的「參考資料」，手冊內容包含永續報告書「建議框架」、「基本模板」、「參考範例」及「GRI準則範例」。

配合金管會發布的「上市櫃公司永續發展行動方案(2023年)」中「精進永續資訊揭露」及「推動數位化」推動措施，證交所自2025年起要求全體上市公司均應編製及申報永續報告書。

同時，2025年2月5日於ESG數位平台推出「輔助產製永續報告書功能」，參考GRI準則及實務揭露情形，建立參考框架，並結合企業已申報的永續資訊，協助上市公司編制永續報告書製，以提升整體資本市場ESG資訊透明度。

證交所強調，永續報告書的主要目的在於讓各利害關係人能透過永續報告書清楚的檢視企業永續政策推動與管理成效，提醒企業於編製永續報告書前，仍應先行鑑別利害關係人並進行重大主題分析及蒐集永續相關資料等作業。

企業可參考證交所公告的「永續報告書重大主題編製指引」，以協助識別永續重大主題、強化企業永續議題管理，並可參考「永續報告書重大主題揭露範例」，有效進行永續重大主題的識別、評估及揭露。

有關永續報告書編製規定及重大主題揭露指引，證交所亦提供宣導影片，就現行永續報告書相關編製規定進行說明，並深入解析在全球永續性報告協會（Global Reporting Initiative，GRI）準則框架下，如何清楚且有效判斷公司永續重大主題。

此外，為進一步推動永續資訊揭露，證交所以實務的角度分享近兩年上市公司永續報告書審閱結果及常見缺失，相關影片已置於「接軌IFRS永續揭露準則專區」的「宣導專區」。

證交所將持續推動提升企業永續資訊透明化，打造具韌性與競爭力的ESG生態系，與各界共同提升臺灣在國際永續舞台的影響力。

ESG 上市公司 證交所

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