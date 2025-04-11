外資買超305億元 敲進鴻海台積電、調節金融股
台股今天強彈528.74點，收在19528.77點，外資終結連3賣，轉買超305.17億元，布局高股息ETF，並敲進鴻海逾4.5萬張、台積電1.4萬張，提款中信金、凱基金等金融股。
台股今天漲528.74點，收在19528.77點，成交值新台幣5141.08億元。三大法人合計買超326.47億元。其中，自營商賣超86.27億元，投信買超107.57億元，外資及陸資買超305.17億元。
值得注意的是，外資由賣轉買，終結連3個交易日賣超，自營商則連續10個交易日賣超。
根據證交所資料，外資今天買超復華台灣科技優息（00929）居第一、逾5.1萬張，其次為鴻海逾4.5萬張、群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、元大台灣價值高息（00940），皆買超逾2萬張，還加碼華邦電約1.6萬張、台積電約1.4萬張、仁寶1.3萬張、元大航太防衛科技（00965）1.2萬張、廣達逾萬張。
賣超排行方面，外資今天賣超中信金居冠、逾3.1萬張，賣超凱基金約3萬張，接續為復華富時不動產（00712）、期街口布蘭特正2（00715L）、華航、新光金、元大金、國泰金、永豐金、元大台灣50（0050）。
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