快訊

內線交易？川普暫緩關稅前喊買進 「華爾街之狼」曝不可能原因

美中關稅戰升溫 陸外交部喊話「站出來阻止強權」：美國不能任意妄為

外資買超305億元 敲進鴻海台積電、調節金融股

中央社／ 台北11日電

台股今天強彈528.74點，收在19528.77點，外資終結連3賣，轉買超305.17億元，布局高股息ETF，並敲進鴻海逾4.5萬張、台積電1.4萬張，提款中信金、凱基金等金融股。

台股今天漲528.74點，收在19528.77點，成交值新台幣5141.08億元。三大法人合計買超326.47億元。其中，自營商賣超86.27億元，投信買超107.57億元，外資及陸資買超305.17億元。

值得注意的是，外資由賣轉買，終結連3個交易日賣超，自營商則連續10個交易日賣超。

根據證交所資料，外資今天買超復華台灣科技優息（00929）居第一、逾5.1萬張，其次為鴻海逾4.5萬張、群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、元大台灣價值高息（00940），皆買超逾2萬張，還加碼華邦電約1.6萬張、台積電約1.4萬張、仁寶1.3萬張、元大航太防衛科技（00965）1.2萬張、廣達逾萬張。

賣超排行方面，外資今天賣超中信金居冠、逾3.1萬張，賣超凱基金約3萬張，接續為復華富時不動產（00712）、期街口布蘭特正2（00715L）、華航、新光金、元大金、國泰金、永豐金、元大台灣50（0050）。

元大金 外資

延伸閱讀

台積電最新目標價位 大型本土法人從1500下修1190

小資族勇敢搶！台積電、鴻海奪盤中零股交易前兩大

鴻海（2317）成重災戶？對等關稅、中美雙面夾殺、蘋果的地緣危機…一堆利空

台積電ADR跌4.8% 台指期開盤跌逾300點

相關新聞

台股連兩天震撼開盤！專家回憶1990年股災：那年我看著12682點崩到2485點

讓我分享民國79年（1990年）2月，當時加權指數從12682點的最高點，跌到10月的2485點的最低點，指數跌幅在短短8個月就達到80％，現在依然好好的存活在股海的經驗給讀者。

中環處分廣達、華碩、台積電！吞下9,702多萬虧損 又買進台積

近期台股重挫，AI類股中標倒地，光碟片大廠中環（2323）11日連續公告處分廣達（2382）、華碩（2357）、台積電（...

台積電鴻海聯發科穩軍心 貢獻台股近300點扮信心指標

台積電、聯發科和鴻海3大權值股今天股價開低走高，市值合計增加新台幣9632億元，貢獻大盤近300點，帶動台股震盪走高，終...

外資買超305億元 這幾檔高息ETF竟最受青睞、鴻海也獲大買

台股11日收在最高1,9528.77點，上漲528.74點，三大法人中僅自營商賣超，外資則是買超305.16億元，為今年...

財長鬆口可檢討國安基金規模 綠委擬修法調高至1兆

國安基金8日宣布啟動第9度護盤，不過外界考量國安基金新台幣5000億元銀彈規模，恐無法應對台股動輒4000億元、5000...

台股周跌8.31% 光電奪漲幅王、10大權值這檔最抗跌

台股本周壟罩在川普關稅政策「說變就變」的不安氣氛中，大盤指數最低一度挫跌至17306.97點、最高彈上20153.57點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。