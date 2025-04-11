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華南永昌證券榮獲BSI國際雙認證 落實公平待客與企業社會責任

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
華南永昌證券董事長黃進明(中)與總經理張敦富(圖右)，獲英國標準協會（BSI）總經理蒲樹盛(圖左)頒發ISO 10002及BS 10012國際標準認證證書，充份展現卓越服務品質與資訊管理實力。(華南永昌證券/提供)
華南永昌證券董事長黃進明(中)與總經理張敦富(圖右)，獲英國標準協會（BSI）總經理蒲樹盛(圖左)頒發ISO 10002及BS 10012國際標準認證證書，充份展現卓越服務品質與資訊管理實力。(華南永昌證券/提供)

華南永昌證券秉持「以客戶為核心」的服務理念，致力於打造金融友善環境，提升消費者信賴。11日榮獲英國標準協會（BSI）頒發兩項國際認證—ISO 10002：2018客訴品質管理系統認證與BS 10012：2017個人資料保護管理機制（PIMS）驗證。華南永昌證券董事長黃進明表示，此次獲得ISO 10002及BS 10012兩項國際認證，代表華南永昌證券在客戶申訴管理與個資保護領域的努力，更象徵與國際標準全面接軌，強化金融消費者權益保障，充份展現在公平待客政策上的積極作為。

ISO 10002:2018是國際標準化組織為客戶申訴處理制定的標準作業程序，為目前國際上最新且系統化的顧客服務管理體系。為進一步提升客戶服務品質，華南永昌證券全面優化申訴案件處理流程，特別強化矯正與預防機制，透過根本原因分析，降低同類案件重複發生的風險，確保問題獲得徹底解決。此外，新增申訴案件分類標準，使案件歸類更精準，進而提升數據分析效能與流程優化能力，全面強化申訴處理效率與客戶滿意度。此次取得認證，不僅彰顯華南永昌證券在客戶申訴處理管理上的專業性與國際標準接軌，更是展現對公平待客的長期承諾。

在人手一機的數位時代，個人資料的重要性與日俱增，數據安全不僅關乎企業的經營責任，更是客戶選擇服務時的重要考量。華南永昌證券深知個人資料安全的重要，為能讓客戶在使用金融服務時更加安心，將個資保護納入核心經營理念，並恪遵國際標準，經過近一年的機制優化、作業調整與改進，並透過強化數據安全措施與調整作業流程，確保客戶個資在整個生命周期中皆受到最高規格的保護，最終順利通過BS 10012驗證。

這次獲得英國標準協會（BSI）國際雙認證，是華南永昌證券持續精進的起點。未來，將不斷強化數據安全與隱私保護技術，加速數位轉型，導入機器人流程自動化（RPA）技術，以提升營運效率與客戶服務品質。同時，將持續強化申訴管理與客戶服務機制，透過數據分析與流程精進，打造更卓越的金融服務體驗。華南永昌證券持續關注全球監管動態，確保營運標準與國際趨勢同步，並以公平待客與永續發展為核心，致力於為台灣金融市場樹立服務新標竿。

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