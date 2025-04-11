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外資買超305億元 這幾檔高息ETF竟最受青睞、鴻海也獲大買

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）

台股11日收在最高1,9528.77點，上漲528.74點，三大法人中僅自營商賣超，外資則是買超305.16億元，為今年來外資單日買超第二大，統計外資買賣超個股發現，高股息ETF最受外資買超青睞，復華台灣科技優息（00929）居外資買超個股冠軍，另外，鴻海（2317）及台積電（2330）也同獲外資買超。

美股周四下跌，台股11日開低走高收在19,528.77點，上漲528.74點，收盤指數為今日高點，早盤低點則曾下滑至18,418.2點，指數高低點震盪1,100.57點，振幅5.84%。

三大法人買超326.47億元，包括外資買超305.16億元，投信買超107.57億元，自營商賣超（合計）86.26億元，其中自營商（自行買賣）賣超26.87億元，自營商（避險）賣超59.38億元。

台股本周震盪劇烈，先是3天急跌3,906點，接著反彈上漲1,608點，11日開低走高收最高，老AI等大型科技股、航運股領軍上攻，權王台積電收889元，上漲26元，漲幅3.01%，市值23兆541億元；盤中高低震盪41元，振幅4.75%，統計台積電本周下跌53元，周跌幅5.63%，單周市值縮水1兆3,744億元。

聯發科（2454）表現強勢，以1,385元收盤，上漲85元，漲幅6.54%，率先收復年線；鴻海收134.5元，上漲11元，漲幅8.91%，成交量逾29萬張；AI伺服器代工股緯創（3231）、廣達（2382）都漲停，緯穎（6669）大漲逾7%。

川普暫緩對等關稅90天，市場預期廠商將加緊拉貨，貨櫃、航空族群表現強悍，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）都漲停，長榮航（2618）也亮燈漲停、華航（2610）大漲逾9%。

統計外資買賣超個股發現，買超冠軍為復華台灣科技優息，外資單日買超51,666張，其次是買超鴻海45,892張， 台積電也獲外資買超14,690張，另外，買超前五大中，還有3檔高股息ETF，買超前十名中則共有5檔ETF。

外資買超前十名。（資料來源:證交所）
外資買超前十名。（資料來源:證交所）

台積電 外資

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