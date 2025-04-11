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台股連兩天震撼開盤！專家回憶1990年股災：那年我看著12682點崩到2485點

聯合新聞網／ 趣 講 股
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

所有的台股投資人應該會永遠記住：民國114年4月份第二週連續的兩次台股加權指數「開盤即是收盤」的歷史上最大跌點、最大漲點的震撼教育。

不過，整個由美國總統川普發起的股市震撼課程似乎還沒有就此落幕，因為只要這樣的關稅狂人還在全球最大的經濟體「美國」當家，全球經濟衰退的疑慮就不會消除，台股指數仍然有一洩千里的可能。

如果全球經濟衰退、甚至蕭條的日子真的來臨，在台股加權指數不斷的大跌之下，投資人應該如何因應呢？且讓我分享民國79年（1990年）2月，當時加權指數從12682點的最高點，跌到10月的2485點的最低點，指數跌幅在短短8個月就達到80％，現在依然好好的存活在股海的經驗給讀者。

散戶瘋狂無極限

民國79年，還只是大學生的我才只有1年多的股市投資經驗，卻已經經歷了買什麼就賺什麼、號子（證券大廳）裡人山人海、10元掛牌的封閉型基金炒高到60多元....等瘋狂場景。

不過當時由於大學生打工也沒有賺多少錢，所以投資在股市裡的錢以及獲利的錢最多只有數十萬元，但是就已經覺得：「錢怎麼這麼好賺。」

一直到民國79年2月之後，過度瘋狂的台股加權指數接連受到執政黨政爭、波斯灣戰爭、油價飇漲、熱錢撤資等利空打擊，開始從12682點的最高點大幅下跌，於是我趕緊賣掉所有持股保住獲利，而且在打工錢不多的情況下，也沒有想過要再逢低買回股票。

但是在「偏愛股王」的投資性格之下，還是忍不住在當時股市下跌時期，買了股價上千元、卻也跌很多的股王－國泰人壽（現在的國泰金控）的零股，因為國泰人壽是全台最大的資產股、股票不怕變成壁紙、又霸氣承諾「連續3年，兩股配一股」，在當時股市的地位比現在的台積電還神氣，能一圓當上股王－國泰人壽股東的美夢，堪稱是驕傲的股票投資人！

圖：作者授權提供使用
圖：作者授權提供使用

之後，僅管加權指數跌到2485點的最低點，也都一直死抱著國泰人壽的股票，不離不棄，進而參加了往後幾年的配股、配息。隨著往後數年國泰人壽的配股，使得總股數增加，以及台股加權指數的緩步回升，帳面上大幅虧損的金額也漸漸轉為小賠，一直到另一個股王即將上市：華碩，我才把國泰人壽的持股出清，轉而去買當時未上市的華碩股票。

所以，遇到動盪股災來臨的結論就是：

一、要有斷、捨、離的勇氣，留得青山在，不怕沒錢買。

二、想留下好股票、長期投資也行，但先準備好生活急用金。

三、在局勢不明的情況下，不能存有「攤平成本」的想法。

四、絕不能用融資、或借錢來逢低買進股票。

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 台股 川普 抄襲 指數 經濟衰退 資產

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