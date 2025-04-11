台股周跌8.31% 光電奪漲幅王、10大權值這檔最抗跌

台股本周壟罩在川普關稅政策「說變就變」的不安氣氛中，大盤指數最低一度挫跌至17306.97點、最高彈上20153.57點。累計一周，集中市場下跌1769.45點、跌幅8.31%，收19528.77點，日均量約3954.2億元；櫃買市場跌32.44點、跌幅13.67%，收204.94點，日均量805.4億元。

個股表現上，在關稅政策驚濤駭浪中，本周多達約77檔股票跌幅超過25%，更有11檔跌幅超過3成，但也有約69檔股票力守高檔。

若以10大權值股本周表現觀察，中華電（2412）跌幅最小、鴻海（2317）傷勢最重。依權重排列，台積電（2330）跌5.36%、收889元，聯發科（2454）跌3.48%、收1385元，鴻海跌12.38%、收134.5元，富邦金（2881）跌8.22%、收80.4元，中華電跌1.15%、收128.5元，台達電（2308）跌9.34%、收335元，國泰金（2882）跌12.01%、收54.2元，廣達（2382）跌7.51%、收215.5元，中信金（2891）跌7.8%、收37.25元，日月光投控（3711）跌9.73%、收134.5元。

漲幅榜上，光電股杭特（3297）本周逆漲28.31%，勇奪漲幅王寶座。其餘排名前10位個股，依序為：辣椒（4946）漲15.17%、收104元，期元大S&P原油反1（00673R）漲13.94%、收8.01元，驊宏資（6148）漲12.19%、收55.7元，天鉞電（5251）漲10.95%、收34.95元，緯穎（6669）漲9.2%、收1,900元，期元大S&P日圓正2（00706L）漲8.7%、收6.62元，全譜（6228）漲8.57%、收41.8元，金耘國際（4950）漲8.16%、收15.9元，集雅社（2937）漲8.05%、收49元。