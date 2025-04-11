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台股上漲528點 三大法人買超326億元
台股11日不受美股下跌影響，開低走高，上漲528.74點，收在最高1,9528.77點，漲幅2.78%，成交量5,141.09億元，三大法人買超326.47億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超305.16億元，投信買超107.57億元，自營商賣超（合計）86.26億元，其中自營商（自行買賣）賣超26.87億元，自營商（避險）賣超59.38億元。
10日台股不分個股幾乎一起漲停後，11日走勢出現分歧，主要大漲類股以老AI等大型科技股、航運為主，台積電（2330）收889元，漲幅約3%，接近十日線反壓，聯發科（2454）表現更為強勢，上漲逾6%，率先收復年線；鴻海（2317）上漲近9%，收134.5元，成交量逾29萬張。
AI伺服器代工股緯創（3231）、廣達（2382）都漲停，緯穎（6669）大漲逾7%，其他AI零組件台達電（2308）、信驊（5274）、奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、台光電（2383）、金像電（2368）、川湖（2059）等也都大漲。川普暫緩對等關稅90天，市場預期廠商將加緊拉貨，貨櫃、航空族群表現強悍，貨櫃三雄都漲停，長榮航（2618）漲停、華航（2610）大漲逾9%。
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