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財長鬆口可檢討國安基金規模 綠委擬修法調高至1兆

中央社／ 台北11日電
財長鬆口可檢討國安基金規模。示意圖。聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影
財長鬆口可檢討國安基金規模。示意圖。聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影

國安基金8日宣布啟動第9度護盤，不過外界考量國安基金新台幣5000億元銀彈規模，恐無法應對台股動輒4000億元、5000億元交易量，財政部長莊翠雲日前鬆口，適當時機檢討擴充與否，而民進黨立委郭國文今天提案修法，擬將國安基金最高可動用5000億元資金，提高至1兆元。

據現行「國家金融安定基金設置及管理條例」，國安基金可運用資金有2大來源，第1是以國庫所持有的公民營事業股票為擔保，向金融機構借款，借款最高額度2000億元；第2，借用郵政儲金、郵政壽險積存金、勞工保險基金、勞工退休基金、公務人員退休撫卹基金所屬可供證券投資而尚未投資的資金，最高額度3000億元。

郭國文今天指出，國安基金自民國89年設置至今已25年，台灣股票市場市值從8兆元成長至70餘兆元，成長達9倍，113年成交日均量更超過5000億元，加上近年國際政治經濟情勢變化劇烈，台灣股市受外部影響更為明顯，以國安基金5000億元規模占市場比重僅0.7%左右，恐難以發揮關鍵穩定市場的效果。

郭國文表示，為安定市場信心，宜適度提高國安基金規模上限，因此擬具「國家金融安定基金設置及管理條例第四條條文修正草案」，將可運用資金的上限提高至1兆元。

根據郭國文所提出的草案版本，國安基金可運用資金2大來源的借款最高額度均予以刪除，以增加籌措財源的彈性，也就是說，讓國安基金可在1兆元額度內，評估欲動用資金的來源比例。

財政部長莊翠雲昨天指出，國安基金可動用資金擴充與否，財政部已經有做評估，根據目前評估結果，在適當時機也許會做處理。

對於郭國文提案，財政部今天回應，尊重委員提案想法。

國安 郭國文 額度

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