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凱基投顧籲防禦操作 聚焦國安護盤及內需股

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國安基金歷次投入台股時間及後市變化。(資料來源：凱基投顧)
國安基金歷次投入台股時間及後市變化。(資料來源：凱基投顧)

川普的關稅政策反覆，使全球股市過去一周迎來劇烈震盪。川普4/3宣布關稅新令，不僅對全球開徵10%基準關稅，更對大部分國家開徵20~50%對等關稅，這樣的高稅率遠高於市場預期的10~20%，關稅風暴導致全球股市紛紛進入熊市，而台股本波最大跌幅也高達27%。

然而川普政策幾乎每周數變，終於在全球股債接近崩盤後隨即於4/9宣布暫停實施對等關稅90日，帶動全球股市止跌反彈。

凱基投顧表示，現階段處於對等關稅空窗期應有利台股延續反彈行情，催化劑包含：1.為避免90天後遭對等關稅影響，位處中國大陸以外的廠商將會出現緊急出貨潮，帶動出口廠第2季營運旺季超旺，惟這將使得下半年旺季效應不如往年。

2.股市恐慌指數超過45極端值之後，通常有利股市出現反彈行情，且台股於1周後、1個月後、3個月後的平均報酬率分別為5%、4%、13%。

3.國安基金宣告護盤後通常有利提振市場信心並迎來短期反彈，且宣告後1周台股全數強彈，彈幅達1~14%，平均彈幅6%；宣告後1個月台股上漲機率達75%。

因應黑天鵝事件來臨，凱基投顧建議，維持防禦性操作將是中長期操作重點，避險資產包含現金、美債、黃金、日圓、瑞郎、穩定高殖利率股、民生必需類股等。除此之外，因應短期反彈行情，投資人可聚焦在國安基金可能護盤標的，建議觀察國安基金最近3次曾經投入的標的，或許是這次國安基金的潛在護盤標的。

其次，股價遭受關稅戰波及但實際上不受影響的必須消費類股，包含食品、超商、電信、公用事業等，若能搭配高殖利率特性將是更佳選擇。

凱基投顧 台股 國安基金 關稅

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