台股震盪1100點、振幅5.84% 台積電收889元上漲26元

台股11日開低走高，高低點震盪高達1,100.57點，振幅5.84%，權王台積電（2330）收在889元，上漲26元，漲幅3.01%，市值23兆541億元；盤中高低震盪41元，振幅4.75%，統計本周下跌53元，周跌幅5.63%，單周市值縮水1兆3,744億元。

台積電3月合併營收2,859.57億元，是歷年最旺的3月，月增10%，年增46.5%，略優於法人預期；首季合併營收8,392.54億元，為同期新高，年增41.6%。

台積電預計4月17日舉行線上法說會，公布第首季財報及第2季業績展望；法人預估，台積電第2季美元營收可望較首季成長，外部變數包含美國對等關稅干擾景氣、美國官方力邀投資英特爾晶圓代工事業等。

以台積電在1月法說會上的預估來看，今年美元營收可望年增24%至26%，法人以此推估，台積電今年合併營收有望挑戰千億美元。

台股本周震盪劇烈，先是3天急跌3,906點，接著反彈上漲1,608點，11日開低走高收在19,528.77點，上漲528.74點，收盤為今日高點，早盤低點則曾下滑至18,418.2點，指數高低點震盪1,100.57點，振幅5.84%。

台積電早盤以848元開低後一度下滑至836元，終場收在最高的889元，成交量75,779張，盤中零股成交量431萬1,292股，居零股成交量冠軍；統計台積電本周下跌53元，市值縮水1兆3,744億元。