台股延續漲勢！上漲528點終場收19,528點 台積電收889元

台股11日延續漲勢，早盤以18,772.5點開出，終場收19,528.77點，上漲528.74點，漲幅2.78%，成交量5,141.1億元。櫃買則收204.94點，上漲2.88點，台積電（2330）收889元，上漲26元，另外千金股中以世芯-KY（3661）、祥碩（5269）、嘉澤（3533）較為疲弱，持續維持10千金。

盤面上以類股來看，以航運、其他電子、電腦周邊、電子零組件、居家生活、半導體等較為強勢，另外表現弱勢的則有鋼鐵、水泥、食品、金融等。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有，鴻海（2317）、聯發科（2454）、長榮（2603）、廣達（2382）、緯穎（6669）、台達電（2308）、奇鋐（3017）、緯創（3231）、智邦（2345）、華碩（2357）、陽明海運（2609）、日月光投控（3711）、台光電（2383）、亞光（3019）、鈊象（3293）、長榮航（2618）等。

而量大弱勢的則有，世芯、嘉澤、中信金（2891）、國泰金（2882）、高技（5439）、新日興（3376）、南亞科（2408）、元太（8069）、祥碩、波若威（3163）、上銀（2049）、富世達（6805）。

統一投信表示，美國眾議院昨晚通過川普所主導的減稅與調升債務上限計畫，惟川普再對中國大陸的關稅提高至145%，減稅法案利多仍無法消除市場對於川普關稅的擔憂。央行總裁昨赴立院質詢表示，儘管川普暫緩實施對等關稅90天，舒緩對全球的衝擊，但不確定性仍在，金融市場依舊仍會波動。

台股10日出現全面漲停，由於昨晚美股再度重挫，11日台股震盪，不過現階段融資餘額逐漸回到健康水位，上市櫃公司陸續實施庫藏股，操作上可對台股多些信心。