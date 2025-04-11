台股融資餘額大幅減肥 法人認為最壞已過、反彈在望

台股本周震盪劇烈，先是3天急跌3,906點，接著反彈上漲1,608點，11日則是開低走高，股市暴跌暴漲，融資斷頭賣壓殺出，但浮額清洗後籌碼大量換手，有助台股反彈， 有法人強調目前最壞情況已過，加上16項利多加持，建議積極做多至第2季季底。

美國的對等關稅稅率一公布， 全球股市都遭血洗，台股在清明節假期後出現補跌，本周前3個交易日都重挫， 但在川普宣布暫90天實施對等關稅下，台股則是在10日強彈，但因美股周四下挫，衝擊台股早盤開低，盤中拉升翻紅。

台股暴跌暴漲，深受川普對等關稅政策反覆的影響，不過，經過3天的重挫， 融資也大額減肥，被視為是台股反彈的一大關鍵；統一投顧董事長黎方國認為，目前最壞的情況已過，台股有望向上反彈，他強調，第2季中旬將有16項利多加持，可望幫助台股第2季呈現利空出盡後的強勁反轉走勢，建議積極做多至第2季季底。

黎方國強調，「對等關稅及對手國相互報復」這個核彈級別的利空爆發後，股價已大幅修正，可以算是利空出盡；川普宣布未來90天之內，關稅戰暫停，會與各個國家協商，從過去經驗來看，這段時間可視為關稅戰的免疫期，市場將不再有關稅戰的干擾（中國大陸除外）。

黎方國說明，本波台股下跌近4,000點，4月8日及9日成交量爆出逾5,000億元大量，融資餘額大幅減肥，籌碼大量換手，籌碼面安定；短線急跌，指數與年線及2萬點乖離過大，醞釀反彈契機。

黎方國表示，4月中旬之後，進入美國第1季季報公布期；受川普關稅效應影響，目前研調機構普遍下修獲利約5～6%，為過去5年平均跟10年平均的最大財報修正幅度，也因此為美股財報打了預防針；他認為，由於過度保守的市場預期，將使得第1季財報可望會有80%的企業繳出優於預期的表現，將可望激勵美股走揚。

台股部分，台積電（2330）法說會將在4月17日登場，預估台積電第1季財報表現將非常亮眼，除達到財測高標之外，預估第2季的展望也將很樂觀，高階製程訂單N4/N3持續滿載。

黎方國另外從統計的數字分析，最近10年美國標普500指數的漲跌表現中，4月月線上漲有8次、5月上漲有9次、6月上漲也是8次，標普500指數在第2季易漲難跌，上漲機率超過8成。

此外，統計數據顯示，自1960年以來，在「美國總統任期第一年」的第2季則是易漲難跌。且自1984年以來，「美國總統任期第一年」的標普指數第2季幾乎100%上漲。

從資金面來說，黎方國表示，Fed在4月縮表幅度由250億美元縮小至50億美元，等於是小幅度的變相降息，市場流動性增加；受到美股大幅修正影響，市場推估，聯準會可能提前於5月降息1碼，6月降息1碼；或是6月降息2碼；降息釋出流動性寬鬆的利多，在5月就會提前反映。

黎方國強調，台股許多高殖利的ETF將在5月或6月更換成分股，由於2024年上市櫃公司獲利創新高，達4.1兆元，且近期股價修正，許多個股殖利率高，將吸引投信基金提前布局搭便車，等著之後的ETF基金買盤進場。

另外還有來自輝達（NVIDIA）的利多題材，黎方國說，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計5月7日來台參加Computex電腦展，將發表專題演說並釐清AI的疑慮；5月28日輝達將公布財報，預期亮麗的財報及GB出貨供不應求，將一掃市場對AI的擔心。

黎方國認為，台廠輝達供應鏈第2季將大舉出貨，第2季台廠供應鏈業績走升，上市櫃公司今年第1季獲利表現並不遜色，第2季更有機會繳出淡季不淡成績單；還有包括520行情啟動，賴清德總統就職一周年，官股行庫心態偏多；國安基金也已宣布進場，過去國安基金進場都是底部區，國安基金最近七次勝率百分之百。

證券分析師簡伯儀表示，近期指數受外在環境衝擊，大盤震盪劇烈，本周跌幅寫下近期單周最大，近期融資餘額減少幅度也創新高，另外，近期外資未平倉空單已經出現明顯減少，加上指數與季線負乖離過大，技術指標來到超賣區，盤勢短線在清洗浮額後，有機會醞釀跌深反彈；但他同時提出示警，在5日均線未扭轉之前，反彈可以站在減碼方向。