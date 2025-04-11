7千金挺台股！力旺摘后冠閃紅燈、川湖鎖漲停

不跟美股玩大怒神了！台股11日早盤急殺逾500點後，由權值大軍帶隊翻紅，7千金跟上多頭腳步，由股王信驊（5274）開高領頭，力旺（3529）更一開盤就登上后位且觸及漲停，激勵川湖（2059）隨之亮紅燈衝1,455元，緯穎（6669）、聯發科（2454）等亦強勢攻高，僅世芯-KY（3661）、祥碩（5269）、嘉澤（3533）續跌。

力旺11日一開盤即擠下世芯、登上后位，且一度觸及漲停2,215元，放量躍過5日線，扮演千金族群多頭大前鋒。

力旺3月合併營收9,295.6萬元，月減66％、年增6.6％，第1季合併營收9.11億元，改寫歷史次高，年增13.5％。5月9日16時將召開線上法說，會中說明第1季營運狀況。

籌碼面上，力旺本周以來持續獲外資買超、合計達987張，但本土投信賣超376張、自營商賣超27張，合計三大法人仍買超584張。

力旺董事長日前表示，公司正處於多年的成長循環，從近期的授權案看出各項技術都在加速導入AI應用，對未來非常有信心，看好隨著AI運用加速落地到邊緣（Edge）端，對公司是非常正面的事，並預期後量子加密將為公司帶來新生意。

川湖3月營收13.81億元，月增3.11%、年增77.95%，一如市場預期連六個創新高；第1季營收達39.54億元、同步登頂。

川湖日前表示，首季淡季不淡，第2季力拚緩步成長或持平，下半年AI伺服器GB300與GB200都開始了，今年穩定成長。

籌碼面上，川湖本周以來獲三大法人逆勢買超390張，包括外資買超509張、投信賣超90張、自營商賣超29張。