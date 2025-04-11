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「19檔金融股」暫停融券交易 留意股東會前軋空行情

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
根據證交所最新公告，11日有19檔的金融股禁止先賣後買融券交易。本報資料照片
根據證交所最新公告，11日有19檔的金融股禁止先賣後買融券交易。本報資料照片

根據證交所最新公告，11日有19檔的金融股禁止先賣後買融券交易。11日公告的19檔暫停融券的金融股中，包括中信金（2891）、兆豐金（2886）、元大金（2885）、華南金（2880）等，盤中都一度股價翻紅。

股東會開始前，由於公司需要製作股東名冊，融券股票是向其他投資人借的，因此必須在股東會、除權息前強制還給原投資人。市場上，也因空方轉多方，有助股價上漲動能，若公司或主力趁機炒作，股價就有機會出現軋空！

今天公告的19檔暫停融券的19檔金融股還包括：王道銀（2897）、第一金（2892）、新光金（2888）、台新金（2887）、玉山金（2884）、凱基金（2883）、國泰金（2882）、富邦金（2881）、第一保（2852）、安泰銀（2849）、聯邦銀（2838）、台企銀（2834）、華票（2820）、京城銀（2809）、彰銀（2801）等。

往年，金控業者大都會在4月陸續進行「股東會事宜」相關公告，投資人也可依次掌握融券最後回補日，從各項指標中研判是否可能有個股的軋空行情。

股東會 融券 證交所 金融股

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