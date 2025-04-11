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陽明等航運股發威+權值要角接力上漲 台股早盤由黑翻紅

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股大盤一度由黑翻紅，多空陷入激戰。台股示意圖。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
台股大盤一度由黑翻紅，多空陷入激戰。台股示意圖。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

美中關稅戰情勢升溫，市場憂心經濟放緩情緒隨之升高，美股10日又反轉下殺，四大指數跌幅2.5%~7.97%不等，台股ADR也全軍覆沒，台積電ADR挫跌4.8%。台積電期貨盤後跌14元、收844元，台指期夜盤跌64點、報18,838點。台股集中市場11日開低227.53點、報18,772.5點，並一度急殺逾500點、直逼18,400關；所幸，力旺（3529）一開盤就摘下后冠，股王信驊（5274）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、廣達（2382）、緯穎（6669）等也接力翻紅，台積電（2330）承接買盤積極進駐，加上陽明海運（2609）等航運族群加速上行、類指續飆逾6%，大盤一度由黑翻紅，多空陷入激戰。

台股、美股震盪劇烈，投資人無所適從。法人建議，無論轉嫁關稅成本或供應鏈重組，對企業衝擊難免，操作上應關注美國總統川普談話、聯準會官員談話、台積電法說會訊息好壞等。

回顧10日美股表現，道指跌1,014.79點、跌幅2.5%，那指跌4.31%、標普500指數跌3.46%、費半指數重挫7.97%。

個股方面，蘋果跌4.24%、輝達（NVIDIA）跌5.91%、美光跌10.04%。台積電ADR跌4.8%、聯電ADR跌3.4%、日月光ADR跌5.87%、中華電信ADR跌0.89%。

ADR 台積電 台股 權值股 關稅 陽明海運

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