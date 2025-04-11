台股早盤跌逾500點 台積電開盤下跌15元至848元

台股11日開盤指數下跌227.53點，開盤指數為18,772.5點，早盤跌逾500點，最低來到18,418.20點。台積電（2330）開盤價848元，下跌15元。

群益投顧表示， 技術面超跌，融資3天大減750億元，加上消息面出現喘息，激勵強勁反彈，惟關稅延後、美中角力不減，預期仍將震盪。降低槓桿伺機酌量搶短，確實做好資金控管及停損停利準備。

操作題材可留意：

1.川普對等關稅來襲，優勢產品影響有限─經濟部盤點川普關稅風暴中的優勢產品，伺服器方面大多為代工，進口關稅是由原廠負擔，關稅基本上沒問題，還有部分AM汽車零組件具市場獨占性，32％關稅成本可望由買方負擔，加上如果在墨西哥有設廠，可因符合美墨加協定有機會豁免關稅。

2.川普關稅緊急轉彎，跌深股具搶短機會─川普關稅政策急轉彎，除中國大陸外都獲暫停實施90天，市場悲觀情緒大幅舒緩，激勵全球股市強勁反彈。統計3月26日至4月9日，加權指數累計下跌21.9%，同期上市櫃股價跌幅超過指數有129檔。

周四（10日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為39,593.66點，下跌1,014.79點、跌幅2.5%；S&P500指數下跌3.46%；那斯達克指數下跌4.31%；費半指數下跌7.97%。台積電ADR跌4.8%，收在151.13美元，較台北交易溢價15.12%。

美股三大指數周四大幅收低，因市場日益擔心美國總統川普多線關稅戰對經濟的影響。3月CPI年增2.4%低於預期，上周初領失業救濟金人數如預期微增。

三大法人周四集中市場合計賣超71.9億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超56.8億元，投信買超23.1億元，自營商（自行買賣）買超13.1億元，自營商（避險）賣超51.3億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加3,839口至5,651口，其中，外資淨空單減少5,221口至22,650口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加5,143口至9,027口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在20,000點，周賣權最大OI落在19,000點 ; 月買權最大OI落在20,400點，月賣權最大OI落在17,300 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.55上升至0.64。VIX指數下降6.63至40.3。外資台指期買權淨金額-0.44億元 ; 賣權淨金額15.21億元。整體選擇權籌碼面偏多。