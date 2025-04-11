全民救市！超過60家公司實施庫藏股 多數股價在百元以下
全民救市！臺灣證券交易所鼓勵上市櫃公司實施庫藏股，本周以來，已有超過60家公司宣布實施庫藏股，包括興櫃公司也陸續加入實施庫藏股之列，嘉澤（3533）更是首家股價在千元以上的公司宣布實施庫藏股。不過，目前多數宣布實施庫藏股的公司股價則在百元以下。
雖然4月10日台股指數反彈勁揚1,608點重返1萬9千點關卡之上，仍有超過40家公司宣布實施庫藏股，其中股價在千元以上的嘉澤股價由上周三（2日）1,430元跌至最低1,050元，10日反彈到1,155元；剛採1股分拆20股在3月31日恢復掛牌的世紀（5314）也宣布實施庫藏股，該股3月19日收盤價為1,390元，3月31日分拆掛牌收盤價為75.8元，本周最低曾跌到52.2元。
現階段宣布實施庫藏股的公司中，除嘉澤、保瑞（6472）股價在700元以上，世紀鋼（9958）等相對少數的公司股價約為百餘元。
包括仍在實施庫藏股期限的公司總數接近80家，嘉澤預定買回1,200張，保瑞買回500張，目前預定買回張數前五家公司及數量為：光寶科（2301）130,000張、燁輝（2023）30,000張、 藍天（2362）與晟德（4123）皆為20,000張，以及建錩（5014）18,533張；此外，友達（2409）2月宣布實施庫藏股預定買回153,357張及和桐（1714）3月宣布預定買回25,000張，目前仍在執行期間。
法人預估，證交所祭出激勵措施之後，各公司應會加速召開董事會通過實施庫存股，如確實執行買回將有望恢復投資人進場信心。
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