美股再現賣壓！道瓊指數跌逾千點 投顧：留意對等關稅具不確定性

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中央社／ 台北11日電
美國總統川普宣布對部分「對等」關稅給予90天的暫緩執行，股市下跌，回吐了前一交易日歷史性漲幅的一部分。道瓊工業指數下跌1014.79點或2.5%收3萬9593.66點。路透
美國總統川普宣布對部分「對等」關稅給予90天的暫緩執行，股市下跌，回吐了前一交易日歷史性漲幅的一部分。道瓊工業指數下跌1014.79點或2.5%收3萬9593.66點。路透

美國暫緩高額對等關稅90天，台股10日暴漲1608.27點，改寫漲點紀錄，收復萬九大關，但美股今天再度湧現賣壓，道瓊指數重挫逾千點，費半指數狂瀉近8%；投顧分析指出，股市大力反彈，台股評價有所修復，留意對等關稅的不確定性。

美國總統川普（Donald Trump）經貿政策的不確定性並未消退，華爾街股市再度湧現賣壓，回吐昨天一大部分漲幅。

道瓊工業指數重挫1014.79點或2.50%，標準普爾500指數下挫188.85點或3.46%；那斯達克指數大跌737.66點或4.31%，費城半導體指數狂瀉337.15點或7.97%。

輝達股價息下跌5.91%，收在107.57美元，台積電ADR（美國存託憑證）下跌4.8%，收151.13美元。

川普宣布對超過75個國家暫緩高額對等關稅90天，這段期間課徵10%關稅，消息一出，台股強力反彈，10日終場暴漲1608.27點，改寫台股收盤漲點紀錄，收在19000.03點，收復萬九大關，成交值新台幣1974.94億元。

三大法人合計賣超台股69.18億元，其中外資賣超56.7億元，自營商賣超38.19億元，僅投信買超25.71億元。

投顧分析指出，針對川普暫緩90天高額關稅，「興奮一時就好」，這只解決多重流動性問題，股市大力反彈，台股評價有所修復，仍需注意短線過熱，川普上任後迅速推出關稅，中國是主要打擊目標，台灣廠商將因對等關稅在全球供應鏈扮演更吃重的角色，但對等關稅最大的問題在於不確定性，市場須審慎觀察。

台股 美股 道瓊指數 關稅

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