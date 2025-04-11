上市櫃營收 寫最強Q1…法人估Q2淡季不淡

上市櫃公司3月營收合計4.14兆元，月增13.9%，年增18.9%，是歷年最強3月、歷年單月次高，連13個月站在3兆大關之上；首季營收11.51兆元，為史上最強第1季。法人指出，主要受惠於對等關稅引發搶運潮、人工智慧（AI）相關應用需求帶動。

展望第2季，法人預估，由於AI需求持續成長，尤其是台灣相關輝達供應鏈第2季將大舉出貨，將帶動第2季台廠供應鏈業績走升，且由於美國總統川普高額對等關稅暫緩90天，期間將有搶運潮，第2季有機會淡季不淡。

上市櫃公司3月營收重點

上市櫃公司3月營收表現優於預期，僅次於2024年10月4.16兆元，營收創新高家數達95家，較2月的33家明顯增加，主要分布在半導體、電腦及周邊設備、電子零組件、生技等族群。首季營收為11.51兆元，年增17%，超越2022年第1季的10.5兆元高點，為史上最強第1季、史上單季營收第三高。

3月營收由鴻海的5,521億元奪冠，其次為台積電（2330）的2,859億元，第三為廣達1,925億元，緯創、大聯大分居四、五名。從3月營收前五大公司來看，鴻海年增23.3%，台積電年增46.4%，廣達年增89.3%，緯創年增70.3%、大聯大年增56.9%，光是這五家公司就得以支撐上市櫃公司整體3月營收明顯成長。

觀察各族群第1季營收表現，在21大族群中，僅鋼鐵、零售、汽車、PA營收總額低於2024年；其餘全數較2024年同期成長，年增幅度落在0.5%至28.2%。

進一步檢視，年增率前三強的族群，PC相關族群成長動能最強勁，年增率高達28.2%；其次為IC通路，年增率約23.9%；第三高為網通，年增率來到23%；至於表現落後的前三大族群則為，PA、汽車、零售，年減幅依序為17.1%、5%、4.7%。

展望後市，法人指出，今年第2季正逢輝達GB200正式大量出貨，四大雲端服務供應商CSP業者今年的資本支出預估會較去年增加近千億美元，AI終端需求開始啟動，台灣為主要供應鏈，基本面穩健。惟須留意川普關稅政策變化、停滯性通膨、經濟衰退等不確定性。

台新投顧副總經理黃文清表示，AI是剛性需求，而關稅戰讓客戶提前拉貨，上市櫃公司3月營收比預期好，且台灣3月出口也史上單月新高、連續17個月正成長。黃文清也看好第2季營收有機會維持好表現，不過，就台股表現而言，短期還是要留意下周台積電法說會展望，以及四大雲端服務廠（CSP）財報及展望、資本支出是否減少，才能對電子業景氣、需求狀況會更加明確。