慶豐富營收／首季11.88億年增6.3% 寫歷年同期次高

居家生活用品全方位供應商慶豐富（9935）公布3月合併營收4億元，月增6.3%、年減4.9%；受惠線上電商通路客戶窗簾訂單備貨需求，帶動旗下窗簾事業保持成長，第1季合併營收11.88億元、年增6.3%，改寫歷年同期次高。

慶豐富表示，儘管3月大型實體零售通路客戶部分訂單遞延至第2季出貨認列，但整體營收表現，仍得益於線上電商通路今年起加大優惠活動，提高線上窗簾產品成交率，同步帶動旗下窗簾產品訂單出貨貢獻放大。

慶豐富3月線上電商通路客戶業務銷售不僅創歷年同期新高，進一步挹注第1季線上電商通路客戶銷售，占窗簾事業營收比重提升至27.6%，也助力首季營收寫下歷年同期次高佳績。

針對美國對等關稅新制，慶豐富表示，除今年起已將中國廠區轉型供應IKEA客戶歐洲區域訂單需求，而美國窗簾事業方面，則發揮台灣、越南及亞特蘭大廠區供貨彈性調整，因應多元渠道客戶訂單服務。

針對美國銷售主力的產品，慶豐富亦規劃進行提高美國產製含量，有助於下降關稅新制對於營運影響，並確保營運正向發展。

除此之外，美國政府亦宣布取消來自中國和香港小額包裹（價值低於800美元）豁免關稅政策，以削弱中小型窗簾家飾同業在美國窗簾線上銷售競爭力。此一舉措，將有助於慶豐富擴大搶占美國線上電商渠道窗簾供貨市場份額新機遇。

慶豐富指出，近三年隨著線上電商渠道客戶業務動能放大，堆疊旗下窗簾事業銷售規模，並進一步創造營運獲利結構優化。

為擴大窗簾事業在線上電商渠道利基，集團仍積極放大多元資源整合綜效，彈性應變市場變化；同時，深化數據化管理、精準線上促銷優惠宣傳，提高客戶線上窗簾銷售率，有望創造未來營運有利條件。

展望未來，慶豐富仍密切關注美國關稅及後續發展，秉持深化「全渠道通路業務接單」、「多元生產基地」、「3S方針：安全、永續、智慧」等策略佈局，強化窗簾事業主要客戶業務合作黏著度，並同步拓展歐洲及其他區域業務動能。