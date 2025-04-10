裕慶營收／3月2.83億元 董事會預計買回自家股票1000張

裕慶-KY（6957）公布3月合併營收2.83億元、月增84.6%，累計第1季合併營收7.84億元、年減20.3%。為維護股東權益，董事會通過實施庫藏股計畫，自4月11日起至6月10日止，預計買回自家股票1,000張，總金額上限15.87億元。

此次實施庫藏股，預計買回價格區間為每股141.5元至200元，且當股價低於所訂區間價格下限時，將繼續買回。

裕慶表示，今年3月開始，美國逐月加徵產品進口關稅，並大幅拉高貨櫃查驗比例，使部分訂單受海關查驗程序擾亂出貨排程，加上配合客戶展店時程而延後至第2季拉貨，使得今年第1季合併營收較去年同期減少。

但目前在關稅變局下，已有多家美國客戶接連湧現急單需求，尋求除中國大陸以外的生產基地。由於集團在兩岸調節產能以降低關稅成本的誘因下，得來客戶洽談轉單合作契機。

雖然第1季迫於關稅議題不確定性因素，而導致客戶下單意願延遲，但4月9日美國宣布全球對等關稅，客戶認為下檔風險有限下，反而有助增添集團營運動能。

裕慶表示，美中貿易戰再度升級，裕慶仍重申，旗下商用展示架、電動床機構件，符合《貿易擴展法》第232條所課徵25%關稅，皆未納入對等關稅及再追加中國大陸50%關稅項目，對集團營運無重大影響。

裕慶已於2024年下半年起，完善中國大陸、台灣生產基地彈性調配訂單出貨，並與美國客戶達成協議關稅皆由客戶自行負擔，以及原物料價格波動致使成本上升的彈性價格調整機制。

尤其，裕慶銷往美國商用展示架價格，相對美國同業當地生產仍具有競爭力，同時可有效滿足客戶產品設計開發，及後段倉儲管理等高附加價值服務。

目前，裕慶整體在手訂單並未有任何調整，甚至在美國政府接連祭出關稅新制的情況下，更進一步接獲包括家居裝修產品零售商（H）、百貨零售連鎖店（K）、大型連鎖超市（W）及平價服飾與家飾連鎖店（R）等客製化商用展示架急單。

另外，根據最新掌握，美國客戶依照現今關稅新制，將加速汰換僅由中國大陸供應的合作廠商計畫，在此趨勢下，裕慶評估有機會進一步搶食客戶轉單效益。

展望未來，裕慶持續推動全球化業務銷售版圖策略，增加非美區域接單，今年接獲中國大陸全家連鎖超商華中、華東地區門市商用展示架訂單，以及大陸最大貨櫃生產商中集集團針對電動車引擎生產治具架等，預計第2季出貨，有助於挹注整體營運表現。

另一方面，針對商用展示架生產垂直整合優化，以及旗下印尼泗水新廠建置仍符合公司規劃進度，整體效益將於下半年逐步展現，加上下半年啟動後段分店及分部門包裝、理貨服務及商用展示架到店安裝等服務，有助未來營運更上層樓。