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川普關稅震撼 PCB 族群公司護盤 尖點邑昇跟進啟動庫藏股

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

美國總統川普拋出關稅戰震撼市場信心，台股連續重挫，PCB族群股價也跌不停，公司派陸續宣布護盤自救。9日PCB大廠燿華（2367）以及PCB上游玻纖一貫廠富喬（1815）、定穎投控（3715）率先開第一槍。10日鑽針廠商尖點（8021）、邑昇（5291）跟進啟動庫藏股

尖點今日舉行臨時董事會 決議買回庫藏股，買回股份之目的為維護公司信用及股東權益。預定買回之期間為114年4月11日起至114年6月10日止與數量。預計買回1,000張，占公司已發行股份之0.70%。買回之區間價格為新台幣16.6元至46.1元；當公司股價低於所定區間價格下限時，將繼續執行買回公司股份。

邑昇方面今日也公告買庫藏股，買回期間為4月11日起至114年6月10日止；預計買回1,500張，買回區間價格13.41~38.82元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。

邑昇說，近年來逐步汰弱低階低層板PCB訂單出貨，擴大中高階以上應用領域，包括工控／工業電腦與網通、伺服器等，並自去年起開始耕耘低軌衛星市場，其範圍涵蓋地面站（Gateway）、衛星酬載（Payload）到用戶終端（User Terminal）。此外，並於今年起加入由家登（3680）發起之半導體聯盟，成為「德鑫二」成員之一。

面對本次美國對等關稅議題，邑昇說，即便現階段暫緩執行，然邑昇仍將謹慎因應，目前LED自行車燈在北美、歐洲等終端庫存仍處於安全水位，今年將依客戶實際需求出貨；在e-bike事業方面，邑昇自有品牌「DOSUN」推出全新電動輔助折疊自行車。該款車型搭載360Wh鋰電池、250W後輪驅動馬達與三折式車體設計，兼具續航力、動力與攜帶便利性，預計將於第3季上市，切入城市通勤與休閒騎行市場。

此外，旗下子公司邑城建設首案「邑城仰睦」座落新北三重核心地段，具高度市場潛力，並已於3月底正式完銷，預計於2028年完工交屋，預期將帶動集團營收與獲利表現。

PCB 庫藏股

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