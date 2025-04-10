航空4雄首季營收高飛 積極添購新機

航空4雄最新營收出爐，受惠客貨運挹注，華航除了創最旺3月營收，與長榮航首季營收齊創同期新高，星宇航空與虎航也受惠出遊潮挹注，首季營收創歷史新高，4家業者均積極增添新機，進行機隊汰舊換新。

華航公告，3月合併營收新台幣173.24億元，創歷年同期新高，年增4.95%，月增8.02%。其中，貨運收入58.97億元，創下今年以來最高，3月客運收入99.74億元，累計首季營收526.46億元，年增8.23%。

展望後續，華航指出，4月春遊旺季，歐洲、澳洲及日本等地區預估載客率皆可達8成以上，以航點來看，日本東京、大阪、福岡和熊本航線表現最佳。貨運方面，3月台灣、中國大陸及越南等地出貨量恢復正常，運能也增加，3月貨運收入成長。

華航去年業績寫創立以來新高，每股盈餘為2.38元，董事會今天決議股利政策，每股擬配發0.79587046元現金股利，配發總額約48.42億元。華航已向空巴、波音訂購20架旗艦廣體客機，新機隊預計2029年開始交付。

長榮航空3月合併營收182.24億元，第1季合併營收549.44億元，為歷年首季營收新高，年增2.85%，客運營收115.75億元，年減4.77%，貨運營收達45.42億元，年增21.38%。

長榮航指出，3月歐美長線載客率穩定維持在8成以上水準，東南亞航線的清邁、峴港及河內等熱門旅遊航點表現亮眼，載客率超過9成，東北亞航線適逢賞櫻季節開始，訂位需求穩定。

貨運方面，長榮航指出，第1季季末需求穩定成長，台灣AI伺服器、東南亞服飾與電子產品及大陸電商等貨源量能穩定，帶動貨運營收成長。長榮航積極購機，空中巴士先前宣布，長榮航空待交飛機總數增加至24架A350-1000與18架A321neo。

星宇航空3月營收35.52億元，年增率34%，第1季營收111.95億元，年增率40%，創單季營收歷史新高。

星宇航空說明，3月客運營收28.74億元，年增22%，儘管3月為航空傳統淡季，整體載客率仍穩定維持8成水準，4月隨著進入日本賞櫻旅遊旺季，訂位需求持續強勁，展現穩健市場需求。貨運方面，3月營收為3.75億元，月增48%，年增127%，隨著228連假結束，市場運價及貨量同步提升，帶動貨運收入攀升至歷史新高。

機隊方面，星宇航空3月底引進第9架A350-900新機，整體機隊規模達27架機。

台灣虎航3月營收14.09億元，年增約1.5%，創同期新高，第1季適逢春節出遊潮，帶動旅客成長動能，自結營收46.29億元，較同期增加9%，首季營收創歷史新高。

台灣虎航表示，將於5月29日開航桃園-米子航線，也是飛航日本的第22個航點、台日往返將達29條，第16屆台日觀光高峰論壇將在鳥取縣舉辦，也是台灣虎航在日本中國地方布局的第2個航點。

台灣虎航下半年將迎接2架A320neo新型客機，持續進行機隊汰舊換新，並透過延長6架租約飛機，靈活應變全球飛機製造商延遲交付影響。（編輯：楊凱翔）1130410