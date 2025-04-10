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大摩：關稅對亞太成衣製鞋OEM獲利影響18% 股價已反映

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

摩根士丹利證券（大摩）發布亞洲成衣與鞋類供應鏈報告指出，關稅OEM廠獲利影響約18%，最近股價修正幅度已充分反映風險。在台廠中，大摩對儒鴻（1476）、豐泰（9910）及來億-KY（6890）都維持「優於大盤」評等。

大摩指出，儘管情況仍不穩定，但成衣及製鞋OEM的處境可能不像市場擔心的那麼糟，這取決於客戶在終端市場的價值定位及供應鏈，以及OEM廠本身的競爭優勢（包括客戶概況、毛利率及產品組合）。

依據大摩在大中華區清明連假後的調查，在前景仍不斷變化的情況下，有些品牌已經與OEM廠溝通，願意自行吸收關稅。這些願意吸收關稅的品牌通常是在終端市場具有良好定價能力的奢侈品／高級時裝客戶，擁有毛利率較高的客戶，或是擁有良好供應鏈的領先品牌。

大摩指出，至於專精於利基產品的OEM廠，享有更高的毛利率及更少的替代空間，除了擁有更多頂級品牌客戶外，還有可能分擔較低的關稅負擔，加上（或是）能運用良好的毛利率來減輕衝擊。

綜合上述狀況，大摩認為，OEM 的當前處境介於大摩的樂觀情境與基準情境假設之間。考量到某些國家的關稅降低，且某些客戶願意吸引關稅，平均來說，OEM廠的關稅稅率可能低於20%，分攤關稅的比例可能低於50%。

大摩指出，關稅對OEM廠獲利的平均負面衝擊為18%。在相關台廠中，本周前兩日的跌幅就已高達20%，跌幅超過大盤，也已充分反映關稅的可能衝擊。因此，對於長線投資人來說，近期可能是累積部位的良好時機。

OEM 大摩 關稅

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