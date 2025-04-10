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注意濃霧今暖熱 吳德榮：明晚鋒面雷雨炸全台 下周突轉夏天飆35度高溫

對陸關稅達145% 美股道瓊跌逾千點、史指挫3.5%

就市論勢／環保綠能概念 抗波動

經濟日報／ 戎宜蘋（野村鴻運基金經理人）

盤勢分析

4月2日川普公布對等關稅，對各國課徵稅率與影響範圍均超過市場預期，主要股市均出現重挫走勢，但川普9日宣布對75國暫緩關稅90天並進入協商，只有對中國大陸提高關稅至125%，舒緩市場悲觀情緒，股市自低點反彈。

目前許多國家已積極與美國溝通，關稅有機會適度回調，不過由於談判需要時間，預期4至5月股市方向仍不明朗，加上美中兩大強權角力持續進行，短期市場仍易受到相關消息影響。

投資建議

美國對等關稅延後90天實施，但影響尚未結束，國內多數產業如伺服器、網通設備、筆電、手機、塑橡膠、工具機及紡織製鞋等產業皆面臨關稅影響，進口成本增加，也將使得廠商備貨意願下降，最終仍會對企業獲利及消費造成負面影響。

不過，在股市快速修正後，長期看好的AI及邊緣運算因其應用面增加，可尋求低接機會。少數受惠川普關稅政策的，如進口鋼鐵、鋁、汽車製品課徵25%關稅，對於在美國設有生產據點或銷售通路的企業可因此受惠；環保綠能為政府政策概念股，也較不受外貿波動影響；另外，隨股東會旺季即將來到，高殖利率個股預期也將成為短期資金避風港。

川普 美國 關稅

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