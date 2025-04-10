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三地能源營收／首季達2.49億元 創新高

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

三地能源（6946）10日公布3月營收達9,984萬元，月增34.1％、年增21.7％；累計第1季合併營收達2.49億元，年增6.4％，主要受惠於旗下太陽能光電案場掛表上線發電量穩健增加，同步帶動太陽能光電發電收成長。

三地能源表示，看好再生能源轉型趨勢，交通運輸、工業領域電氣化發展加速，以及AI、半導體相關產業投資，進一步提高工業用電需求，塑造三地能源業務有利發展條件。

觀察2024年台灣純電動車領牌數達3.8萬輛，大幅年增53.4％，同步帶動純電動車登記數逼近10萬台。受惠台灣純電動車普及率增加，旗下EV充電營運商「特爾電力」於全台EV充電站完善據點擴增佈局、充電體驗升級等，提供電動車主便利充電服務，截至目前全台站點數已達82站，其中高效DC快充達215槍，更係帶動第一季EV充電服務業務營收明顯年增64.2％，佔整體營收比重提升至7％水準。

三地能源旗下各業務發展目前以台灣市場為主，整體營運並未受國際貿易戰影響。深耕台灣綠能市場，匯聚太陽能發電、儲能、充電及綠電售電業務之一條龍整合服務優勢，具備穩定現金流營運特性，以及擁有充足土地庫存量，近兩年積極推動太陽能光電案廠開發及上線併網，挹注今年第季太陽能光電業務營收年增5.4％。

以目前旗下太陽能光電發電量131MW，良好電廠發電效率管理，結合子公司「三地怪獸電力」拓展綠電交易市場，形成良好競爭力，助力增添公司營運動能。

太陽能發電 營收

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