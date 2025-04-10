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星宇營收／第一季年增率40% 創歷史新高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

星宇航空（2646）2025年3月總營收為35.52億元，年增率34%，第一季總營收為111.95億元，年增率40%，創下單季營收歷史新高。

其中，3月客運營收28.74億元，年增22%，儘管3月為航空傳統淡季，整體載客率仍穩定維持八成水準，此外，4月隨著進入日本賞櫻旅遊旺季，訂位需求持續強勁，展現穩健的市場需求。

貨運方面，3月營收為3.75億元，月增48%，年增127%，隨著228連假結束，市場運價及貨量同步提升，帶動貨運收入攀升至歷史新高。

機隊方面，星宇航空於3月底引進第九架A350-900新機，整體機隊規模達27架機。隨著機隊擴增，星宇積極開闢新市場，台北–神戶與台中–神戶航線將於4月18日正式啟航，台北-安大略航線也將於6月2日啟航。

配合航機運能擴大及市場動態需求，星宇航空自5月起大阪航線將放大機型為每日兩班A350執飛。名古屋航線則於4月至5月期間，放大以A330neo廣體機營運。香港航線午班機JX235/236將常態性以A350-900廣體機執飛。東南亞方面，曼谷航線自本月起提供頭等艙服務。胡志明航線自6月起午班機 JX713/JX714將放大機型為A330neo執飛，以因應逐漸成長的轉機旅客量。

此外，星宇航空宣布將於5月28日正式啟動全新「STARLUX x PEANUTS 星際漫遊主題航班」，延續去年廣受好評的Snoopy聯名活動，並從全亞洲拓展至全球航線（除洛杉磯、安大略出發航班外）。本次主題突破大氣層延伸至”星際之旅”，以“Snoopy is Shooting for the Stars”為理念，推出包含登機證、行李吊牌、機上螢幕、紙巾、紙杯等10多項宇宙藍與星光金主題備品。Snoopy主題航班將從暑假前一路延續至年底，讓旅客每一趟旅程，都能與Snoopy展開奇幻星際冒險，留下獨一無二的飛行回憶。

營收 航線

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