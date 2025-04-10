大研生醫營收／3月1.34億元年增逾203% 布局美、日、澳海外市場

交友服務業者尚凡*（5278）轉投資子公司、興櫃股大研生醫（7780）公布3月營收1.34億元，年增逾203%，累計第1季營收3.34億元，年增38.94%、創同期歷史新高，營收表現亮眼，展現強勁成長動能。

尚凡國際3月營收2.04億元，月增14.5%，年增76.4%，累計第1季營收5.37億元，年增19%，主要受惠旗下興櫃子公司大研生醫業績，帶動營收成長。

近期美國祭出對等關稅，業界也呼籲調降保健品關稅，讓台廠面臨競爭，大研生醫股價在這次台股大跌仍相對抗跌。大研生醫董事長張家銘表示，已啟動國際化業務，布局日本、美國、澳洲市場銷售，並與美國、日本當地具規模的OEM廠穩定合作生產產品，不擔心海外低價保健品來台搶市，目前評估對公司的影響有限。未來也持續深化專利技術研發與品牌價值，結合國際視野與在地化經營，以「全球保健市場領導品牌」的目標邁進。