快訊

互不讓步…美中關稅戰變「數字遊戲」 學者：加到5000%也沒意義

遭指與董事長不合！光陽執行長柯俊斌有話說 3點聲明回應

愛上黑道妻？已婚警曖昧喊「老婆」爆衝突跛腳上班 蘆洲分局開鍘

寶雅營收／首季營收62.96億元 年增7.2%、創新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

寶雅（5904）公告3月營收19.1億元，月減2.7%、年增2.8%，創同期新高；首季營收62.96億元，年增7.2%，創單季歷史新高。寶雅表示，首季業績動能主要來自高單價的醫美保養品及彩妝品。市場看好，隨著彩妝與保養品品項持續升級，以及通路獨賣策略奏效，寶雅在競爭激烈的美妝零售市場中持續鞏固成長動能。

進入春夏換季，寶雅強化新品上市力道，帶動來客數與銷售表現。其中，社群話題高熱度的MISTINE奶咖唇釉正式進駐寶雅通路，主打創新「成模科技」，可快速形成服貼薄膜，打造持久水潤妝效，成功吸引年輕族群目光。另獨家首賣的保養品牌SHIMBI METHOD 審美之選，則主打與日韓皮膚科專家合作開發處方級保養，訴求專業成分與有效濃度，引發市場關注。

法人指出，寶雅透過多元品牌組合與獨賣新品優勢，成功提升產品附加價值與客單價，加上全通路策略推進，預期第2季在母親節等檔期促銷下，有望維繫業績表現。

截至3月底為止，全台共有419間寶雅。寶雅表示，首季已陸續開出不少新店，第2季將持續展店，4月以來已有六家新店開出，藉由新美妝及居家店型，提高台灣滲透率；同時優化產品組合以及加速數位布局，提升消費者體驗。

寶雅 營收

延伸閱讀

屋內滿室汙泥、糞便飄惡臭 新店飼主不當飼養6犬隻被罰9.8萬元

2025 春夏美妝趨勢搶先看：大地玫瑰、霧橘紅上榜！用這幾款流行色調打造春夏精緻妝容

商店街全拉下鐵門！新北知名風景區一片蕭條 在地人嘆：只能停損

老鼠啃咬舊電線 新店動物之家遭祝融嗆死1貓

相關新聞

美國財報周將湧現下修潮 留意四大指標優化資產配置

近幾周，在關稅引發的避險情緒推動下，投資者紛紛出脫手中的股票，轉而購買較安全的美國公債。但美國公債4月7日起遭遇龐大賣壓...

台股狂歡飆漲1600點創紀錄 漲幅9.25％大盤收復19000點

美總統川普喊停對等關稅3個月，不僅美股大肆慶祝，台股也歡騰，10日衝高以1萬8256點大漲開盤後，漲勢拉不住，5分鐘內攻...

台股站回萬九大關！上漲1,608點收19,000點 台積電收漲停863元

台股10日反彈，早盤以18,256.47點開出，終場收19,000.03點，上漲1,608.27點，漲幅9.25%，成交...

獨家／融資追繳令齊發 傳有大型券商調整「不限用途款項」貸款規則

3月底以來台股單日重挫動輒上千點，不少投資人面臨資產縮水，更慘的是融資追繳令齊發。市場一度傳出有券商停辦「不限用途款項」...

台積電鎖漲停 小資族瘋搶、零股買單高掛逾660萬股

川普關稅上路不到13小時又喊卡，國際金融市場全面搶反彈，台股也暴衝逾1,600點，權值大軍奮起，盤中成交值前10大個股中...

台股大漲1,600點 我該搶反彈還是先逃命？

台股清明節後連3天重挫， 融資斷頭簡直就是血流成河，據透露，有不少的少年股神都在這一次的急跌中獲利歸零，雖然台股10日強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。