基米營收／3月5192萬元 月增29.4%、年增66.6%

基因定序大廠基米（4195）10日公布3月合併營收5,192萬元，月增29.44%、年增66.61%，創歷史同期新高；第1季合併營收1.13億元，年增23.31%，亦改寫同期新高。

基米表示，受惠NGS服務穩定成長以及儀器設備訂單的遞延認列，帶動今年以來營收逐月成長，激勵3月營收及第1季營收雙創歷史同期新高。先前的遞延訂單預計第2季會陸續完成認列，而建置GMP廠所需的實驗室設備需求仍然殷切，加上新環保法規要求檢測機台必須更換環保冷媒，預料汰舊換新的換機需求也將持續增溫，以目前接單表現來看，儀器設備將會是推升今年營收持續成長的一大關鍵引擎。

總經理江俊奇表示，公司並無直接對美國市場銷售產品或提供服務，美國對等關稅政策對公司營運並無影響。展望今年，將繼續著重在調整產品策略、進軍海外市場等二大面向，力拚全年營收續創新高，並以重返獲利為目標。

江俊奇進一步表示，產品策略的調整是在既有基礎上汰弱留強，同時拓展新產品或新服務，致力優化並提高整體獲利空間。

今年2月間，基米與美國引子合成專業廠商Integrated DNA Technologies（IDT）簽署代理合約，將旗下「經濟型引子合成」服務改由IDT提供，基米則專注於高毛利的引子合成，藉由自有產品與代理並進，滿足客戶需求並優化整體毛利結構。

此外，隨著次世代基因定序（NGS）納入健保給付，基米不僅擴大提供全基因組定序服務（WGS），更率先跨足蛋白質體學檢測，將與合作夥伴共同推動建立亞太頂尖基因定序中心，提供最新一代基因定序技術和裝備，增強專業研發能力和新藥開發。

江俊奇表示，因應全球基因產業的蓬勃成長，台灣需要一個領頭羊企業帶領供應鏈凝聚力量健全發展，基米的海外市場布局，以配合政府新南向政策為主，並展開策略合作，目標成為立足亞太的基因定序公司。

基米已陸續在印尼、菲律賓及澳洲等市場展開階段性布局，透過當地經銷商進行試收單服務，今年將積極參與海外指標型展會的推廣，直接面對買家做進一步的商業洽談。

江俊奇強調，基米的轉型升級腳步不停歇，今年NGS服務與儀器部門的業務能量將持續擴大，加上新產品及海外市場的貢獻挹注，營運前景審慎樂觀，並以重返獲利為目標。