快訊

美中是否協商？川普對陸關稅125% 陸商務部喊話：奉陪到底！

暫緩關稅後首發聲！川普喊「美好的一天」發文預告還有好日子

川普暫緩關稅爽到誰？全球富豪單日增3040億美元 他是最大贏家

小資族用力接！4天買進鴻海1717萬股 居零股交易第二大

經濟日報／ 記者楊伶雯李慧蘭／台北即時報導
鴻海（Foxconn）。 路透
鴻海（Foxconn）。 路透

台股10日強彈， 終場收在19,000.03點， 大漲1,608.27點， 漲幅9.25%，創下歷史單日漲點及漲幅紀錄，鴻海（2317）本周來連續3天跌停後也打開， 以漲停板123.5元收盤， 統計本周零股交易發現，小資族勇敢搶買鴻海，4天合計買進1,717萬股，高居零股交易第二大，僅次於台積電（2330）。

美國對等關稅核彈級風暴重創全球股市，台股在清明節之後連續3天下跌，連國安基金宣進場也未止住跌勢，大盤指數3天急殺3,906.46點，統計至9日的台股，今年來下跌5,643.34點，全數吐回去年一整年5,104.29點的漲點；融資餘額也快速減肥，9日上市櫃合計大減437.6億元，為歷史新高。

但美國總統川普周三突然宣布，除中國大陸外，對其他貿易夥伴所祭出的額外對等關稅暫緩90天，川普關稅政策上路13小時不到即髮夾彎喊卡， 美股應聲大漲，台股也是大漲的表現，早盤以18,256.47點開出，上漲864.71點，指數開高走高，一度衝上19,024.47點，終場收19,000.03點，大漲1,608.27點。

台股本周指數震盪劇烈，先連挫3天後再強勢反彈大漲，10日各類股齊漲，權值股、中小型股等高掛漲停，台積電一開盤就跳空衝至漲停863元，漲幅9.94%，站上5日線，近6.4萬張漲停買單排隊等著買，零股也有663萬股排隊等買；鴻海收123.5元，排隊買單超過14.3萬張，盤中零股也有超過960萬股在排隊。

以鴻海的股價來看， 本周一連3天重挫到跌停，10日衝上漲停收盤， 不過，小資族卻是勇敢買進，統計本周零股交易發現，4個交易日合計買進1,717萬股鴻海，僅次於台積電在同時間的3,176萬股，高居零股交易第二大。

台股 關稅 零股 鴻海

延伸閱讀

台股站回萬九大關！上漲1,608點收19,000點 台積電收漲停863元

電動車春天要來了！鴻海日籍大將證實與三菱洽談2026年小客車代工 甚至考慮購買產線

00757老朋友買起來！直雲：台股幾乎全線漲停什麼也買不到

一周跌停又漲停！台積電股價反彈漲停重返863元 下午公布營收

相關新聞

小資族用力接！4天買進鴻海1717萬股 居零股交易第二大

台股10日強彈， 終場收在19,000.03點， 大漲1,608.27點， 漲幅9.25%，創下歷史單日漲點及漲幅紀錄，...

下一波反彈出現在川普與多國政府達成協商！達人解析：電信三雄為何沒事？

下一波反彈，或許會出現在川普與多國政府達成協商，在關稅議題上退一步達成妥協，市場氣氛應該就會好轉。

土洋對作！台股強彈1608點創紀錄 三大法人仍賣超69億元

10日川普關稅政策緊急喊卡，全球金融市場漲聲如雷，台股終場強彈1,608.27點，收在19,000.03點，收復萬九大關...

台股最慘族群？昨停損、今飆漲 她淚喊「川普和股市像渣男」

當今日不少股民聞之信心大振下，也有股民在今日凌晨上網哀號，表示她昨(9)日才剛決定要停損，川普竟還有這招，在認賠後股價卻大漲，讓她甚至覺得「川普和股市是渣男」，被徹底「玩弄感情」。

台股大漲 限空令要落幕了？金管會彭金隆：周六宣布

美國總統川普宣布關稅措施暫緩90天，台股10日飆漲逾千點，立委郭國文詢問，金管會限空令將會在11日結束？金管會主委彭金隆...

金管會彭金隆：台股沒走熊市 七成斷頭者是逾40歲者

財委會立委賴士葆說，台股從去年中到今年初跌了22%，是走熊市了嗎？美國暫緩關稅90天，台股可一路往上攀升？金管會主委彭金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。