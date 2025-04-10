股債預期報酬反轉 大華銀ETF 00983B、00984B 21日開募

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經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
大華銀優利 ETF 傘型基金。資料來源：大華銀投信
大華銀優利 ETF 傘型基金。資料來源：大華銀投信

全球市場近期受到美國總統川普的對等關稅政策影響修正加劇，投資人哀鴻遍野。大華銀投信為滿足投資人需求並規劃更完整的ETF產品線，繼大華優利高填息30（00918）、大華投等美債15Y+（00959B）後，即將募集大華銀優利ETF傘型基金，旗下包含大華銀優化票息20年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金（00983B）及大華銀優化收益15年期以上A級美國公司債券ETF證券投資信託基金（00984B）等兩檔子基金，將於4月21日至25日盛大募集。

大華銀投信指數量化投資部主管郭修誠表示，受到疫情復甦與AI題材的帶動，標普500指數（S&P 500）不斷創高。然而，企業盈餘成長卻未趕上股價提前反映的樂觀預期，造成股票投資的盈餘殖利率（EPS/股價）逐漸下滑。根據彭博資訊比較2001年以來標普500指數盈餘殖利率與美國10年期公債殖利率走勢，發現美國10年期公債殖利率自去年開始勝過標普500指數盈餘殖利率。他說明，就走勢來看，目前正是20年來投資債券難得的入場時機，且從殖利率觀察，債券更具投資價值。

郭修誠表示，從近期股市的修正幅度來看，也反映出早前股市估值偏高與市場情緒過熱的現象。另外觀察美國聯準會的利率政策，本次的預防性降息，其實與1995年和2019年的情形相似，也就是降息步調相對緩慢，降息幅度也相對較小。而這樣的政策，使得看準降息而買入長天期債券的投資人，長期能有更穩健的債券利息收入與資本利得。

郭修誠指出，目前股市對於川普關稅政策的劇烈反應，凸顯出布局於高品質的債券，不僅能分散投資風險，更是能透過債息收入，降低資產震盪的幅度。大華銀投信即將募集的大華優利美公債20（00983B）與華優利美A債15（00984B），透過優化息收的篩選機制，讓投資人能在長天期公債與A級債中，獲得相對優質的債息收入。

郭修誠說明，大華優利美公債20（00983B）持有美國政府所發行的公債，平均存續期間為15.8年，在選債流程中優化權重配置，讓高票息的公債提高投組的票面利率，目前追蹤指數的票面利率為4.1%。大華優利美A債15（00984B）不僅先鎖定票面利率前20%，三大信評機構平均信評為A-以上的投資等級債券外，也同樣透過優化流程，讓投組票面利率與殖利率雙重增益。00983B與00984B的發行價為15元，設計為月配息機制，為投資人提供更多元配置選擇，可依照自身需求，挑選符合自己規劃的投資組合。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00983B大華優利美公債20 00984B大華優利美A債15 債券ETF

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