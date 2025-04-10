留意四大觀察指標 持續優化資產配置

近幾周，在關稅引發的避險情緒推動下，投資者紛紛出脫手中的股票，轉而購買較安全的美國公債。但美國公債7日起遭遇龐大賣壓，導致債券市場震盪。此次關稅政策影響不僅是情緒面的修正，預料也將因此改變部分企業中長期獲利結構。後續建議留意美國國內外態度、Fed態度、VIX指標與美元／美債10年期殖利率四大指標動向。

富邦投信指出，對投資人而言，應是掌握良機調整投資組合，強化抗波動能力，而非僅從短線應對思考。透過資產類型的多元配置，掌握政策震盪下的新機會。定期定額投資仍應維持投資紀律、持續投資累積單位數，等待市場回升迎接潛在獲利機會，長期投資者在跌深反彈調節股債配比時，建議股票部位仍以市值型為核心，債券則以公債及投等債為主。

富邦投信投資策略師徐翊達指出，對等關稅10%仍繼續徵收，正如之前談到，這是川普的主要關稅目標，其他都是談判威脅。由於關稅課徵營收本身，因此在進口商與出口商對分關稅的情況下，至少會讓美國出口商會減少5%的利潤率，以三成對美出口來說，就是淨利率減少1.5%，接下來的財報周恐將出現大面積的財測下修潮。建議投資人仍要控制好持股水位，靜待財報表現。

富邦投信分析，未來觀察焦點將與美通過談判稅率，各國是否仍有調降可能，以及產業關稅將陸續上路、下半年有望啟動減稅。半導體、銅與藥品雖未包含在這次關稅當中，將是未來後續調整關稅的針對目標。但考慮到美國半導體產業產能利用率仍高，預估應不會急迫執行。若欲推動政策向右轉，將產生4兆美元的資金缺口，川普對等關稅欲增加5,000~5,500億美元稅收，補足部分缺口，令減稅政策可望在下半年推動。若將企業所得稅從21%降至15%，預計將可增加約1兆美元的財政赤字。此外，若Fed降息1%，將年省600億美元支出。