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台股狂歡飆漲1600點創紀錄 漲幅9.25％大盤收復19000點

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台股狂歡飆漲1600點創紀錄，795檔漲停。記者余承翰／攝影
台股狂歡飆漲1600點創紀錄，795檔漲停。記者余承翰／攝影

美總統川普喊停對等關稅3個月，不僅美股大肆慶祝，台股也歡騰，10日衝高以1萬8256點大漲開盤後，漲勢拉不住，5分鐘內攻上1萬9千點大關，大漲1千6百點，並上演一價到底，維持1萬9千點以上直至收盤，終場加權股價以1萬9千點作收，瘋漲1608點，漲幅9.25％。成交量1974億元。

台股10日創下史上最大漲點紀錄，國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，表現一點都不意外，前幾天主導台股崩跌的原因突然消失，強勁反彈是合理的，但還是有差一點點，4月7日台股第一天崩盤跌停家數937檔，10日漲停家數只有795檔。

蔡明翰認為，這是因為市場對於對等關稅還是有憂慮，因為事情並沒有解決，只是暫時延後90天，提供一些彈性空間而已，對等關稅還在，台股今天強彈的關鍵是短線真的跌得太深，一有利多就反彈是合理的反應。

蔡明翰表示，對等關稅的風暴可以算是結束，以台灣階例，台灣的對等關稅表定32％，現在開始去談，一定比32％少，不會比32％多，不管是15％、20％還是25％，都比32％好。

台股周一至周三跌掉3900點，還是有人沒被洗出去，蔡明翰說，籌碼到目前為止已穩定很多，有助於未來股市的反彈，這波指數下殺，2萬1千點有跳空缺口，反彈回補缺口的機會很大。

台股 關稅

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