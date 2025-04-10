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台股站回萬九大關！上漲1,608點收19,000點 台積電收漲停863元
台股10日反彈，早盤以18,256.47點開出，終場收19,000.03點，上漲1,608.27點，漲幅9.25%，成交量1,974.9億元。櫃買則收202.06點，上漲16.92點，台積電（2330）收863元，上漲78元，另外千金股全數漲停，持續維持10千金。
盤面上以類股來看，以半導體、電腦周邊、資訊服務、光電、電子零組件、運動休閒、塑膠、營建、其他電子等較為強勢。
觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有，康霈*（6919）、中華電（2412）、鴻海（2317）、台灣大（3045）、新日興（3376）、統一（1216）、新光金（2888）、聯發科（2454）、聯電（2303）、上銀（2049）、兆豐金（2886）、玉山金（2884）、遠傳（4904）、中信金（2891）、漢唐（2404）、廣宇（2328）、矽力-KY（6415）、台泥（1101）、健策（3653）、亞德客-KY（1590）、龍巖（5530）、儒鴻（1476）、聚陽（1477）等。
統一投信表示，美國總統川普突然宣布授權對全球各國除中國大陸之外，暫停徵收關稅90天，僅徵收基本關稅10%，並立即生效，供應鏈搶運潮將立即上演。美股四大指數有如火山爆發，大型科技股全面衝高，有望帶動台股大反攻。此外，賴總統9日投書彭博新聞社，對川普的對等關稅政策提出4點應對，有助於緩解台灣關稅問題，加上現階段融資餘額逐漸回到健康水位，上市櫃公司陸續實施庫藏股，加上國安基金護盤的安定力量，對台股都有正面的幫助，反彈指數先看挑戰2萬點。
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