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獨家／融資追繳令齊發 傳有大型券商調整「不限用途款項」貸款規則

經濟日報／ 記者 任珮云／台北即時報導
外傳國內大型券商自4月1日起就調整「不限用途款項」貸款的規則，以個別股票（擔保品）來設定貸款成數和利率，業者表示，考量到市場不確定因素和借貸風險升高，因此作機動彈性調整。圖為台股示意圖。 聯合報系資料照
外傳國內大型券商自4月1日起就調整「不限用途款項」貸款的規則，以個別股票（擔保品）來設定貸款成數和利率，業者表示，考量到市場不確定因素和借貸風險升高，因此作機動彈性調整。圖為台股示意圖。 聯合報系資料照

3月底以來台股單日重挫動輒上千點，不少投資人面臨資產縮水，更慘的是融資追繳令齊發。市場一度傳出有券商停辦「不限用途款項」貸款，經查證後並非「停辦」，只是個股的貸款成數依「擔保品」價值而有不同，有些股票因流通性差，或者是營運虧損，券商就會拒絕以該股票當擔保品。

國內某大型券商自4月1日起就調整「不限用途款項」貸款的規則，以個別股票（擔保品）來設定貸款成數和利率，業者表示，考量到市場不確定因素和借貸風險升高，因此作機動彈性調整。

不限用途款項借貸，是用你庫存的上市上櫃股票當成擔保品，向證券公司借錢，投資人要負擔利息與手續費。可以融通（借錢）的比率原先是可融資融券的股票為6成，不可融資融券的股票為4成。但有鑑於市場波動擴大，因此業者調整該產品的借貸規則。

業者表示，先前申請「不限用途款項」貸款的投資人，在遇到3月底以來的「史詩級」跌幅，受傷慘重，投資人更因當作擔保品的股票擔保維持率不足面臨現金追繳，甚至斷頭出場。

該證券此次調整的原則，一般而言，流通性佳且獲利穩健的個股或ETF，目前借貸成數也都可以達到6成，例如台積電（2330）、鴻海（2317）、富邦金（2881）、0050等，其利率也較低，約在3%左右。而借貸成數低，甚至被拒絕借貸的股票，生技股的占比較高，不過生技股不能一概而論，美時（1795）就可借到6成，但寶齡富錦（1760）只能借到3成，藥華醫（6446）則可借到4成，利率均為3.75%。

據了解，券商調整「不限用款項」貸款的規則，從產品的角度來看，更細緻而多元化，而就市場的角度來看，績優股成為個人財務護城河的受青睞度會更升高。

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