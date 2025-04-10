台積電鎖漲停 小資族瘋搶、零股買單高掛逾660萬股

川普關稅上路不到13小時又喊卡，國際金融市場全面搶反彈，台股也暴衝逾1,600點，權值大軍奮起，盤中成交值前10大個股中，包括台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、聯電（2303）、上銀（2049）、中信金（2891）、廣宇（2328）等皆緊鎖漲停，而中華電（2412）在台股前3日重挫近4,000點風暴中奮力抗空，10日雖略顯疲態，但仍力守高檔。

其中，台股權王台積電一字跳空漲停鎖死在863元，直接收復5日線，盤中除了漲停價買單高掛約2.8萬張、整體買單更達近6萬張，此外，小資族追價不手軟，零股漲停價委買股數近13:00已高掛逾660萬股，買氣相當旺盛。

事實上，9日盤中一度傳出國安基金進場點火台積電，拉動早盤股價一度翻紅。而據盤後資料顯示，國安基金御用的進場券商台銀證券確實買超台積電7.6億元，試盤意味濃厚。

據了解，國安基金第一天進場護盤標的，除針對護指數的權值股台積電、聯發科等以外，相對較不受關稅影響的內需產業如食品、超商、水泥、電信等也成為著墨焦點。

據歷史資料分析，國安基金在近三次啟動護盤任務買股名單中，共有12檔權值股連三次皆在護盤名單內，包括：廣達（2382）、中信金、玉山金（2884）、鴻海、統一（1216）、國泰金（2882）、富邦金（2881）、南亞（1303）、台達電（2308）、台化（1326）、台積電、台塑（1301），具高度參考價值。