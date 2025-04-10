台股大漲1,600點 我該搶反彈還是先逃命？

台股清明節後連3天重挫， 融資斷頭簡直就是血流成河，據透露，有不少的少年股神都在這一次的急跌中獲利歸零，雖然台股10日強漲，但在關稅不確定因素未解下，分析師直言，現階段先活下來才能想後續要怎麼投資，若想搶反彈，一定要現金操作，且拉回見黑才進場，反彈接近清明節跳空缺口時就要減碼。

美國對等關稅核彈級風暴重創全球股市，台股在清明節之後連續3天下跌，連國安基金宣布進場也未止住跌勢，大盤指數3天急殺3,906.46點，統計至9日的台股，今年來下跌5,643.34點，全數吐回去年一整年5,104.29點的漲點；融資餘額也快速減肥， 9日上市櫃合計大減437.6億元，為歷史新高。

美國總統川普周三突然宣布，除中國大陸外，對其他貿易夥伴所祭出的額外對等關稅暫緩90天；美國關稅政策急轉彎，美股應聲大漲，台股10日大漲，早盤以18,256.47點開出，上漲864.71點，指數開高走高，一度衝上19,024.47點，大漲1,632.71點，寫下單日漲點歷史紀錄。

台股各類股齊漲， 台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等都是一開盤就衝上漲停鎖死，集中市場超過770家漲停，上漲家數超過270家，櫃買市場也有550家以上亮燈漲停，超過280家上漲；台股強彈之下，是不是可以進場搶反彈？可以買什麼？

證券分析師張陳浩表示， 國安基金在8日宣布進場， 啟動第九次護盤，但9日台股卻是重挫1,068點， 是首次出現國安基金宣布進場後隔天卻大跌的情況，顯示出市場認為關稅的殺傷力遠超過國安基金進場護盤的力道，加上融資斷頭殺到血流成河，大盤因此重挫。

張陳浩認為， 川普採取以戰逼和的策略，但這一次的關稅似乎是做的過頭了， 所以宣布暫緩稍微彌補一下，不過，只是暫緩，問題並未解決，目前最重要的是要解決貿易逆差的問題，政府要趕快去談判，釋出善意，爭取關稅大刀高高舉起輕輕放下的機會。

張陳浩指出，由於融資斷頭賣壓一連4天宣洩，浮額清洗乾淨後， 預估這一次的反彈幅度會比清洗浮額前好，預估可望反彈到清明節的跳空缺口回補；不過，前提是川普要不斷釋出利多。

張陳浩強調，這一次受到關稅風暴衝擊的急殺， 讓不少人受傷出場， 融資斷頭也斷的差不多了，目前最重要的是先活下來，才能再談後續的投資， 由於不確定因素並未解除，大盤也不排除不會再破底的可能， 所以，若是要進場搶反彈，一定要現金操作，不能擴大槓桿。

至於何時是進場的時點， 張陳浩說，即使11日開高也不能追高，等拉回見黑才進場買， 在標的選擇上， 以比較不受關稅影響的為主， 例如台積電；美國概念股的大成鋼（2027）、或是墨西哥設廠的緯穎（6669）；水泥股的台泥（1101）、亞泥（1102）；金融股可以留意國泰金（2882）、富邦金（2881）、中信金（2891）、台新金（2887）、玉山金（2884）等。