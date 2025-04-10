金融股跟上台股歷史性特快車！新光金人氣不墜 能鎖漲停？

國際指數波動仍大，美股四大指數4月8日全面開高走低，終止前一日反彈。原先回落的VIX恐慌指數，也在一個晚上暴衝11.3%來到52。在各國與美國關稅談判有較具體成果前，市場風險厭惡程度將進一步攀升。市場資金將轉往日本公債、瑞朗等避險資產，以及基期仍偏低的陸、港股市場。

2025-04-09 23:53