金融股跟上台股歷史性特快車！新光金人氣不墜 能鎖漲停？
川普關稅髮夾彎，國際金融市場多頭激昂，台股10日也暴衝逾1,600點、創盤中歷史新高。金融類股不落隊，台新金（2887）、永豐金（2890）、凱基金（2883）、國泰金（2882）、富邦金（2881）等高掛漲停，人氣王新光金（2888）換手積極，漲停價開開關關，但11:40過後，漲停排隊賣單驟減，終場能否掛上紅燈待觀察。
新光金9日獲外資回補19,554張、三大法人合計買超22,925張，加上融資大瘦身，10日早盤股價跳空以10.95元漲停價開出後，於9日最高價10.8元至早盤漲停價10.95元間來來回回，換手積極，11:40過後漲停賣單驟減，成交量已超過21萬張。
台股9日融資餘額大減肥，上市櫃合計大減437.6億元，創歷史新高。減肥金額前十大個股中，金融即包辦6位，包括新光金、彰銀（2801）、兆豐金（2886）、國泰金、台中銀（2812）及第一金（2892）。
另，由基本面觀察，至9日共11家金控已公布3月獲利表現。中信金（2891）暫居單月與首季獲利雙冠王，EPS達1.02元，10日股價漲停，還有逾2.5萬張買單在排隊。
觀察3月獲利表現，中信金獲利81.70億元，月增66.36%；元大金（2885）獲利25.22億元，月增0.44%；永豐金獲利18.57億元，月減23.96%；玉山金（2884）獲利30.43億元，月增11.71%；兆豐金獲利17.70億元，月減41.45%；凱基金獲利15.88億元，月減54.13%；第一金獲利22.56億元，月減6.20%；華南金（2880）獲利16.62億元，月減2.12%；台新金獲利11.30億元，月減43.78%；合庫金（5880）獲利18.90億元，月增14.55%。國票金（2889）獲利0.78億元，月減53.57%。
以第1季獲利表現看，中信金獲利199.08億元，年減4.84%，EPS 1.02元；元大金獲利76.39億元，年減17.28%，EPS 0.59元；永豐金獲利72.02億元，年增4.71%，EPS 0.57元；玉山金獲利87.91億元，年增40.66%，EPS 0.55元；兆豐金獲利80.10億元，年減30.29%，EPS 0.54元；凱基金獲利87.06億元，年增5.99%，EPS 0.52元；第一金獲利72.06億元，年增2.72%，EPS 0.51元；華南金獲利53.37億元，年減5.27%，EPS 0.39元；台新金獲利47.30億元，年減5.59%，EPS 0.33元；合庫金獲利49.89億元，年減7.27%，EPS 0.32元；國票金獲利4.01億元，年減36.15%，EPS 0.11元。
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