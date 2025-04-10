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不確定性加劇和波動上升 瑞銀：三策略因應

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，面對劇烈震盪的股市，不同屬性投資者可採取三種策略。路透
瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，面對劇烈震盪的股市，不同屬性投資者可採取三種策略。路透

瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，面對劇烈震盪的股市，不同屬性投資者可採取三種策略：管理波動性、利用波動性及尋求波動以外機會。

瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，管理波動性適用於對短期風險感到憂慮，並尋求避險投資組合以抵禦進一步下行風險的投資者。利用波動性適用於對短期走勢存疑，但希望利用高波動性獲得額外收益的投資者。尋求波動以外的機會適用於投資不足和/或願意承擔短期風險以獲得潛在長期回報的投資者。

管理波動性

到期本金贖回策略。隱含波動率高企意味著避險下行風險不再「便宜」，但基於未來仍然高度不確定，採取某種程度的到期本金贖回策略，將是管理投資組合潛在下行風險的有效方式，尤其是倘若市場開始計入美國經濟衰退加劇。

運用黃金管理政治風險。金價上周五（4日）也重挫，但這並不完全令人意外，因為在市場極度承壓時期，投資者有時會賣出黃金來應付保證金追繳。然而，這次拋售帶來逢低構建黃金敞口的機會，該資產類別將會繼續提供多元化效應，尤其是在下行情景發生時。在基準情景中，黃金目標價將在3,200美元/盎司。

在優質債券中尋求持久收益。儘管美國10年期國債收益率已下滑至4.0%，接近預估的年末目標，但優質債券仍能為投資組合提供不錯的潛在總回報並提高多元化。在下行情景下，預計10年期美債收益率將進一步跌至2.5%，潛在資本利得可觀。不過，持有長債的投資者也需密切關注財政政策引發的價格波動。

利用避險基金加強多元化。通過靈活應對宏觀變化，避險基金策略（比如全權委託宏觀、股票市場中性、精選的相對價值或多策略）可在市場下跌時為投資組合提供緩衝。多策略基金的阿爾法（超額收益）特點和保守策略，意味著短期表現可能較不受市場波動的影響。同樣，預期宏觀策略將在市場波動時表現相對出色。

利用波動性

聚焦外匯區間交易。短期內，投資者可通過貨幣區間波動來把握震盪市況下的機會，這包括：歐元兌美元（以1.10左右為中心點）、美元兌瑞郎（以0.87左右為中心點）和英鎊兌美元（以1.31左右為中心點）。中期來看，美元可能持續走軟，特別是若美聯準會為應對美國增長疲軟而加快降息。投資者可考慮賣出美元上行空間，為美元長期疲軟預做準備，同時獲益於短期波動。

尋求波動以外的機會

股票

對股票持戰術性「中性」觀點，包括美國、歐洲和中國大陸等市場。然而，對於保持多元化、應對短期波動、保持投資規劃和/或妥善運用新現金的投資者，市場承壓期間往往也帶來長期回報。

高收益信用債

雖然當前逢低買入風險較高的信用債還為時過早，但上周五信用債市場的價格錯配使信用利差的吸引力顯著上升（目前約為450個基點）。注意到美國高收益債利差歷來不會長時間保持在500個基點以上。此外，許多美國高收益債發行人的絕對收益率高達10%以上時，可能會引發對金融市場承壓的擔憂，迫使聯準會採取行動，從而為該資產類別提供潛在的催化劑。目前聚焦於評級可能上調的BB級債券（潛在的「明日之星債券」），以及精選的次級/混合型債。

債券 美國經濟

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