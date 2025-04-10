快訊

NBA／唐西奇首度回獨行俠主場眼眶含淚 砍45分率湖人贏球

老年人和子女同住反而幸福感降低？精神科醫籲60歲後的「關係重置」

教授薪苦／高教深耕加碼救低薪困境？公平性問題待解

一周跌停又漲停！台積電股價反彈漲停重返863元 下午公布營收

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電廠區外觀，圖為高雄廠區。劉學聖攝影
台積電廠區外觀，圖為高雄廠區。劉學聖攝影

美國川普政府拋出關稅戰震撼市場，隨美股反彈台積電（2330）股價一周內跌停又漲停，大洗三溫暖，台積電10日股價反彈漲停，重返800元以上來到863元。市值回升至22.38兆元，台積電10日盤後將公布3月營收數字。

法人分析，受到川普對75國暫緩實施高額對等關稅90天、美股暴漲激勵，10日台股一掃連日陰霾。然而美中貿易戰升溫、相關類股風險增溫，建議投資人須謹慎應對。

美國總統川普4/9宣布，超過75國聯繫美國擬進行談判且未採取報復行為，川普授權針對這些國家之對等關稅暫停實施90天，僅徵收10%基本的對等關稅；但中國大陸對世界市場不尊重，宣布對中國大陸開徵稅率從104%增加至125%。

美股昨天出現反彈，美股道瓊指數飆升7.87%、那斯達克指數飆升12.16%、S&P500指數暴漲9.52%、費城半導體指數暴漲18.73%，輝達（NVIDIA）狂漲18.72%，台積電ADR狂升12.29%。

台積電 川普 營收 美股 關稅

延伸閱讀

股市「止跌訊號」何時現身？網歸納2大可能 悲嘆：川普不死跌幅不止

川普轉彎 北市綠議員批藍委喊報復才是「國難」

川普政府不再以價值為重 黃珊珊：「如何做生意」成判準

美眾院軍委會談印太安全 民主黨史密斯：川普正在孤立美國

相關新聞

一周跌停又漲停！台積電股價反彈漲停重返863元 下午公布營收

美國川普政府拋出關稅戰震撼市場，隨美股反彈台積電（2330）股價一周內跌停又漲停，大洗三溫暖，台積電10日股價反彈漲停，...

就市論勢／陸港股 ETF 可留意

國際指數波動仍大，美股四大指數4月8日全面開高走低，終止前一日反彈。原先回落的VIX恐慌指數，也在一個晚上暴衝11.3%來到52。在各國與美國關稅談判有較具體成果前，市場風險厭惡程度將進一步攀升。市場資金將轉往日本公債、瑞朗等避險資產，以及基期仍偏低的陸、港股市場。

友達、群創、彩晶營收升溫

受惠於電視面板漲價，面板廠今年第1季交出淡季不淡佳績，友達（2409）、群創及彩晶昨（9）日公告3月合併營收，都交出月增...

聖暉3月、第1季業績 同期新高

無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）昨（9）日公布3月合併營收32.4億元，月增21.4%、年增52.4%，累計第1季合...

光寶要買13萬張庫藏

電源大廠光寶（2301）昨（9）日宣布，為維護公司信用及股東權益，將於今日起的兩個月內實施庫藏股，預計最多買回自家股票1...

中磊預計回購1.2萬張

網通大廠中磊（5388）昨（9）日公告將從今天起自集中市場買回庫藏股轉讓員工，預計買回1.2萬張，買回區間在59.6元到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。