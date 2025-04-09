大摩示警「三大因素」釀PC半導體景氣再惡化 大降三台廠目標價

關稅戰吹皺全球科技產業景氣一池春水！摩根士丹利（大摩）在最新釋出的「大中華半導體產業」報告中示警，「三大因素」引發個人電腦（PC）半導體產業本季起景氣趨勢再轉惡化。台廠中，義隆（2458）、祥碩（5269）、譜瑞-KY（4966）等遭大降目標價，後市將面臨下行壓力，建議避開。

整體產業上，大摩指出，自2024年下半年AI PC市場表現不如預期後，PC半導體產業在2025年第2季恐將再度面臨挑戰。主要壓力來自於「三大因素」，包括：美國提高關稅、企業支出趨於保守、庫存提前備貨等因素影響。

台廠中，大摩將義隆降評至「中立」，目標價大降至126元、降幅33.6%；祥碩降至「中立」，目標價大降至1,415元、降幅達45.8%；譜瑞-KY給予「劣於大盤」評級，目標價大降至445元、降幅33.1%。

值得注意的是，大摩取消祥碩為「首選個股」（Top Pick），儘管長期仍看好晶片的成長動能，但對於主要客戶進行庫存修正，以及潛在PCIe交換器競爭所帶來的估值壓力，表示擔憂。

義隆則因在於消費性與企業端PC需求的不確定性持續升高；譜瑞-KY因下修 Apple出貨的假設及控制板（T-Con）平均售價（ASP）可能下調，而影響獲利能力。

大摩科技產業分析師顏志天表示，首先PC半導體目前的出貨與實際終端需求間出現明顯落差，產業季節性動能轉弱。展望後市，第2季PC半導體出貨的季增率可能僅落在低個位數區間，甚至可能出現連續下滑；與NB ODM廠預期約 季增9%的表現相比，PC半導體的表現顯得相對疲弱。

其次，企業端方面，一旦經濟前景惡化，企業最可能優先削減的支出項目多半與硬體相關。其中，在各項可削減項目中，筆記型電腦（NB）與桌上型電腦（DT）雙雙進入前五名，顯示企業對 Windows 10 終止支援所引發的換機需求，可能未如預期。

第三，消費市場則面臨額外壓力，隨著美國提高關稅，PC終端價格可能上升，進一步壓抑消費需求。事實上，美國是全球最大的PC終端消費市場，2024年第4季美國占全球 PC出貨量的27%，其中消費型PC占比高達36%。

由於絕大多數PC是在海外組裝完成後進口至美國，若關稅提高，將可能推升整機成本，進而壓縮消費者需求，連鎖對出貨也產生負面影響。此外，零組件價格亦可能因成本轉嫁而面臨上行壓力，干擾市場供需動態。