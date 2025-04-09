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寶徠等4家上市公司恢復信用交易 川飛等4家暫停信用交易

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

臺灣證券交易所9日表示，經審核上市公司（不含資本額100億元以上及金融保險業）公告申報的2024年度財務報告每股淨值資料，寶徠（1805）等四家上市公司恢復信用交易，川飛（1516）等四家則暫停信用交易。

臺灣證券交易所依據「有價證券得為融資融券標準」第 4 條、「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及第23條規定，審核上市公司(不含資本額100億元以上及金融保險業)公告並申報的2024年度財務報告每股淨值資料，符合暫停與恢復融資融券交易之有價證券調整名單如下，並自今年4月10日起實施：

1. 每股淨值低於票面，應暫停融資融券交易之有價證券共有四種：川飛、隆銘綠能（3018）、譁裕（3419）、柏承（6141）。

2. 每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易之有價證券共有四種：寶徠、燁興（2007）、金萬林-創（6645）、新天地（8940）。

3. 每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易，惟前已因列為變更交易方法而暫停融資融券交易，爰繼續暫停者共有一種：大飲（1213）。

上市公司 淨值 融券 證券商

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